Обмен пленными с Россией: в Европе отреагировали на возвращение освобожденных украинцев

Сегодня в рамках обмена пленными с Россией в Украину прибыли 35 освобожденных украинцев. На возвращение политзаключенных и моряков уже отреагировали на Западе.
Так, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала обмен заключенными между Россией и Украиной.
"Этот недавний обмен заключенными между Россией и Украиной – знак, дающий надежду", – приводит он слова Меркель на своей странице в Twitter.
Канцлер радуется тому, что украинский режиссер Олег Сенцов и моряки Украины, наконец, вернулись домой.
"Это побуждает и впредь, изо всех сил, работать над реализацией минских договоренностей. Правительство ФРГ к этому готово", - добавила она.
Также, освобождение удерживаемых в России украинцев приветствовали послы стран "Большой семерки". Об этом написали на странице послов в Украине в Twitter.
"Послы стран G7 приветствуют освобождение 35 удерживаемых украинцев и вместе с украинским народом радуются их возвращению домой. Мы приветствуем украинскую власть с этим свершением. Мы помним о других заключенных и надеемся на их скорейшее освобождение", - говорится в сообщении.
В свою очередь представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что освобождение удерживаемых лиц между Украиной и Россией является важным шагом для нормализации отношений между государствами.
"Мы приветствуем освобождение заключенных Россией и Украиной сегодня. Это важный и обнадеживающий шаг в направлении нормализации отношений между двумя государствами-членами Совета Европы. Мы готовы помочь в процессе примирения на основе Европейского суда по правам человека", – написал он в своем Twitter.
Кроме того, президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли рад освобождению Олега Сенцова и ждет возможности лично вручить ему премию Сахарова.
"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека. Я с нетерпением жду возможности вручить ему парламентскую премию Сахарова в ближайшее время", – заявил президент ЕП в Twitter.
Главы министерств иностранных дел Австрии и Литвы Александр Шалленберг и Линас Линкявичюс также отреагировали на обмен пленными и призвали страны "предпринять дальнейшие шаги для восстановления доверия и укрепления стабильности".
"Нашей целью должен быть европейский континент, где мир и сотрудничество преобладают над насилием и конфликтами", – написал Шалленберг.
Линкявичюс, отметив важность того факта, кто украинские политзаключенные "наконец-то дома, в Украине", выразил "сожаление" в связи с тем, что этот обмен был осуществлен "ценой главного свидетеля по делу MH17".
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек написал: "Приветствую обмен пленными между Украиной и Россией, включая режиссера Олега Сенцова и украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Рассматриваю обмен, как шаг к прекращению конфликта".
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу также приветствовал освобождение украинцев.
"Рад, что Россия наконец-то освободила незаконно удерживаемых украинских моряков и политических заключенных. Факт остается фактом, что изначально они не должны были быть задержаны", – написал он на своей странице в соцсетях.
Внешнеполитическое ведомство Польши распространило релиз в котором выразили надежду, что освобождение удерживаемых лиц будет способствовать дельнейшей деэскалации конфликта на Донбассе.
"Переживаем этот день вместе с семьями. Желаем освобожденным скорейшего выздоровления и возвращения к профессиональной деятельности. Надеемся, что согласованное соглашение позволит предпринять дальнейшие шаги по деэскалации конфликта на Донбассе и навсегда положит конец военным действиям", – отметили в польском МИД.
Кроме того, в пресс-службе ОБСЕ опубликовали совместное заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных и европейских дел Словакии Мирослава Лайчакаи Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера.
"Я очень рад сегодняшнему обмену задержанными между Российской Федерацией и Украиной. Это – позитивное событие, которое вносит огромный вклад в жизнь десятков людей, их семей и друзей", – словацкий министр.
Гремингер в свою очередь выразил глубокую признательность сторонам за их конструктивные усилия, позволившие сделать этот важный шаг. "Я призываю все стороны принять дальнейшие меры в этом духе, уважая и поддерживая соглашение о прекращении огня и полностью выполняя Минские соглашения".
Напомним, что на обмен пленными уже отреагировали украинские политики.
Также мы публиковали официальный список освобожденных украинцев.
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