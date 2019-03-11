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Оборонная политика ЕС не должна заменять собой НАТО – Меркель

Сегодня, 16:40

Европейский оборонный ландшафт пока еще очень раздроблен, заявила немецкий канцлер Меркель

Ангела Меркель
Ангела Меркель. Фото: AFP
Оборонная политика ЕС не должна заменять собой НАТО – Меркель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg Евросоюз Европейский оборонный ландшафт пока еще очень раздроблен, заявила немецкий канцлер Меркель

Европейская оборонная политика ни в коем случае не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках альянса. Об этом заявила в понедельник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"В центре внимания наших переговоров находились вопросы, связанные с ЕС и стоящими перед ним проблемами", - сказала она.

"Мы вместе подчеркнули ясную приверженность НАТО", - отметила Меркель.

"Я еще раз заявила от имени Германии, что европейская оборонная политика ни в коем случае не может быть заменой НАТО, но должна всегда осуществляться в рамках НАТО", – указала канцлер.

Она выразила надежду на то, что сотрудничество в НАТО будет способствовать развитию отношений между ЕС и США.

"Европейский оборонный ландшафт пока еще очень раздроблен", – констатировала Меркель.

Канцлер также отметила, что одобряет идею разработки ЕС своего авианосца. С такой инициативой ранее выступила нынешняя глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"К идее авианосца я хорошо отношусь", - сказала Меркель.

Отметим, американский президент Дональд Трамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

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Тег НАТО, Меркель, европейская армия

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Источник:

ТАСС

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