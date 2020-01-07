Страны НАТО выводят войска из Ирака из-за убийства Сулеймани

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На фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства американскими военными влиятельного иранского генерала три страны-члена Североатлантического альянса решили вывести свой военный контингент из Ирака.

В частности, соответствующие заявления сделали Министерства обороны Германии и Хорватии – эти страны переместят своих военных на военную базу в Кувейте. На данный момент в составе миссии НАТО в Ираке находятся 120 немецких и 14 хорватских военнослужащих.

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Кроме того, семерых военных эвакуировала Словакия. Как сообщает Словацкое радио, солдаты этой страны "были перемещены в другую страну". Их дальнейшие действия Братислава будет обсуждать с руководством военного блока.

А министр обороны Канады, еще одной страны НАТО, Харджит Саджан сообщил о временном прекращении тренировочной миссии в Ираке, отметив, что Оттава "следит за ситуацией".

Он не заявил о намерении вывести около 500 канадских военных из Ирака – власти страны принимают меры для обеспечения их безопасности.

О своем намерении сохранить военный контингент в Ираке заявили в Чехии и Словении, которые отправили в эту страну 40 и 14 военнослужащих соответственно.

Напомним, 5 января иракский премьер внес в парламент резолюцию, обязывающую правительство попросить Вашингтон вывести свои войска. И хотя депутаты поддержали документ, однако президент США Дональд Трамп отказался выводить контингент до тех пор, пока Багдад не возместит стоимость строительства базы.

На прошлой неделе Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе Багдадского аэропорта, в результате которого погиб командир сил специального назначения Ирана "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани. Почему это всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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