Образование за границей: как учатся школьники во Франции

Под замком с 8 до 16, без телефонов и с предметом "Мораль"

Украинская школа год от года пытается вносить из­­менения: меняют правила, переоборудуют клас­­сы, добавляют предметы, чтобы было, "как в Европе". Но суть ее пока остается той, к которой привык украинский взрослый, бывший школьник. Мы решили в очередной раз посмотреть, как же все-таки учатся в Европе, и заглянули во французские школы, чтобы понять главные отличия от украинской. Они ока­­зались весьма ощутимыми — начиная с организационных мо­­ментов и заканчивая выбором предметов. О жизни французских школьников нам рассказали ученица 10 класса старшей школы в городе Фуа Ника Пташник, ее мама, переехавшая во Францию 3 года назад, Лариса Мищунчук-Малатер, и мама учеников младшей и средней школы в пригороде Парижа — Богдана Иванникова, живущая во Франции уже 12 лет.

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Правила: длинный день и выход по журналу

В каждой школе свои правила, но есть общие для всех. Например, учеба начинается в 8:00 и длится до 16:00—17:00. Только малышей можно забирать пораньше, часов в 12. Перемен мало: одна в 10:00, вторая, очень длинная, — с 12:00 до 13:00 или 13:30 — на обед, последняя — в 14:00.

"Поначалу было сложно выдержать долгий день, — говорит Ника. — Нет нормальных перемен, некогда передохнуть между уроками. Зато на обеденной можно расслабиться".

Учеников из школы во время занятий не выпускают:

"Калитка школьного двора закрывается в 8:00 и открывается в 16:00, — рассказывает ученица. — Никто зайти и выйти за территорию школы не может, а когда нас выпускают, у калитки стоят дежурные учителя и проверяют у каждого в дневнике расписание: если последний урок — отпускают, если нет — возвращают в школу".

Если родитель хочет забрать ребенка, нужно указать причину в журнале администрации. Для таких родителей есть отдельная дверь со звонком, а вот о том, чтобы попасть на территорию школы во время учебного процесса, — и речи быть не может.

"Если приболел, в медпункте осмотрят, если нужно — вызовут родителей, — рассказывает Ника. — Родитель, если сможет, заберет, а если нет возможности уехать с работы, в медпункте есть палата — кровать, душ, как в больнице".

Запрещена фото-, видеосъемка, как и гаджеты и телефоны, особенно в младшей и средней школе. Если урока нет, ученики идут в "этюд"-класс, где собираются "прогульщики": здесь делают домашние задания или готовятся к следующему уроку. Дежурный учитель проверяет явку всех "этюдников", и если кого-то нет — разыскивают и приводят.

Тетради. Проверяют, как у нас. Фото: Богдана Иванникова

Обучение: "Мораль" на 20 баллов

Учатся французы по 20-балльной системе, очень хорошей успеваемость считается после 15 баллов. В конце средней школы (после 9-го класса) все сдают экзамен Brevet, аналог нашего ЗНО. В старшей школе можно выбрать либо узкоспециальное прикладное образование (аналог нашего ПТУ), либо полноценное среднее образование, после которого уже университет.

"Программа в средней школе была очень простая, они отставали от нас года на два, — говорит Ника. — А вот в старшей школе уже много учим, классы все время перемешивают — в зависимости от предметов, которые мы выбрали".

Предметы почти такие, как у украинских школьников, только история и география читаются одним уроком "История-география", а наше право заменено на предмет "Мораль": там изучают вопросы толерантности, национализма, взаимоотношений в семье и преподают основы гражданского права.

Детвора учится уже в детсаду. Фото: Богдана Иванникова

Родители: без груза на кошелек и с похвалой

Родители французских школьников обучением детей нагружены меньше наших, как и всевозможными сборами.

"Родительское собрание одно — для знакомства с учителями, — рассказывает Лариса. — Еще пару раз в год у нас бывает персональная встреча с каждым из учителей. Составляется график, согласно которому родитель беседует с глазу на глаз с каждым преподавателем и может все узнать о своем чаде, не "вылавливая" его, как у нас".

Оценки присылает родителям письмом администрация школы, отдельно отцу и матери. Также информацию об успеваемости, д/з и всех изменения можно узнать на сайте школы.

"Приятно удивило, что во французской школе моих детей стали хвалить, — говорит Лариса. — И письма-благодарности высылают, и на встречах хвалят. В Киеве детей не хвалили вообще, хотя по успеваемости они были одними из лучших".

Сборов денег на учебу нет, максимум — в начале года родители приобретают дополнительные учебники около 25 евро. Основными учебниками и спецтетрадями обеспечивает школа.

"Все платежи здесь понятны: за питание и допэкскурсии, — говорит Богдана. — Школьный автобус бесплатный. И я знаю, что мой ребенок, сев в автобус, будет доставлен в школу, где проведет весь день".

Стоимость еды зависит от благосостояния семьи: если один из родителей не работает, стоимость обеда ниже (о доходах родителей школа узнает из налоговых деклараций). Максимальная цена обеда — около 10 евро, в среднем платят 5—6. При этом едят все одинаковую пищу. Плюс малоимущим семьям муниципалитет выделяет 600 евро на ребенка на подготовку к школе.

На вход. Зайти в школу значительно проще, чем из нее выйти. Фото: Богдана Иванникова