Образование за границей: почем обойдется диплом и как сэкономить

Все больше украинских школьников в последние годы мечтают учиться за границей — будь то ближайшая Польша или дальняя Канада. Все больше родителей видят своих детей в шапочках бакалавра далеко не в вузах нашей страны. И следует отметить, что возможностей с каждым годом уехать учиться в другую страну становится все больше, о чем свидетельствует статистика. Так, по данным аналитического центра CEDOS, начиная с 2015 года количество уезжающих студентов увеличивается на 20% ежегодно, и в прошлом, 2017 учебном году она составила порядка 72 тыс. учащихся. При этом около 30 тыс. получают образование в соседней Польше. О том, кто и как может уехать "за бугор" за "вышкой", нам рассказали руководитель международной образовательной компании DEC education Ирина Кузьменко и руководитель отдела высшего и среднего образования Елена Сафронова.

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Готовим сани летом: что нужно знать заранее

Чтобы поступить в зарубежный вуз, украинскому школьнику не избежать ЗНО, ведь средний балл учитывается и при поступлении. Но это лишь одна из немногих обязательных ступеней, которые необходимо пройти. Вторая — знание языка, на котором студент будет учиться. Ученик, который планирует связать свою учебу с англоязычной страной, должен сдать TOEFL, причем сделать это нужно еще в Украине. Если образование предполагается на другом языке (французском, испанском и т. д.), можно обучаться здесь, но за границей придется все же прослушать языковой курс, необходимый для дальнейшего усвоения наук.

Как нам пояснила Елена, "важны не только знания, но и грамотно составленное мотивационное письмо, в котором важно убедить руководство вуза в том, что вы стремитесь в нем учиться. И это далеко не резюме — это история о себе, в которой описаны все достижения абитуриента, начиная с побед на олимпиадах и заканчивая хобби. К сожалению, для большинства украинских школьников подобное письмо — проблема".

На этом пакет обязательных, нестандартных документов заканчивается. Но нужно помнить: большое внимание иностранные вузы уделяют таким качествам, как коммуникабельность и умение презентовать себя, системность мышления, толерантность (студент погружается в другую культуру) и способность работать в команде. С последним, по словам Ирины, у украинских школьников проблемы, особенно у детей обеспеченных родителей.

"В частных, да и многих государственных современных школах, их приучают к внутренней конкуренции, к тому, что сын или дочь всегда лучшие. Эта завышенная самооценка мешает им в командной работе, а на этом в обучении за границей делают серьезный акцент".

Какую науку изучать

Заграничный вуз лучше выбрать заранее. Эксперты рекомендуют определиться с направлением учебы, когда школьнику лет 14—15. Для этого можно пройти специальные тесты, которые покажут способности ребенка в той или иной области, уровень его коммуникативности и перспективы. Сделать это можно самостоятельно, найдя тесты в интернете, либо обратиться к профессионалам, которые проведут тестирование, разработанное британским институтом психологии.

"Наши специалисты беседуют не только с ребенком, но и с его окружением, семьей. Мы тщательно изучаем все аспекты развития и можем порекомендовать как направление для обучения, так и непосредственно подсказать вуз", — рассказывает Ирина.

Стоит такой курс 3500 грн. Впрочем, грамотный родитель может и самостоятельно понять — гуманитарий чадо или т­ехнарь.

Определившись с направлением, ребенка можно готовить к поступлению в конкретное учебное заведение в определенной стране, а можно для надежности сдать на подготовительный факультет, которые есть при большинстве вузов. Подготовительная программа (foundation) рассчитана только на иностранцев, и, отучившись на ней, шансы абитуриента поступить и получить стипендию (скидку на оплату обучения) увеличиваются. Здесь же будущий студент проходит адаптацию, которая в дальнейшем поможет ему хорошо начать учебный год и не "скатиться" от стресса. Обеспеченные родители могут купить и "учебное кураторство" за 25—30 тыс. грн в год. Если денег нет, но есть амбиции — можно, изучив сайт вуза, готовиться самостоятельно.

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Сколько стоит обучение

Обучаться за границей могут позволить себе все, но у кого кошелек толще, тому проще. Так, самое дорогое образование — в США: год обучения в Гарварде обойдется в $40 тыс., плюс $20 тыс. — проживание. Впрочем, в Америке можно найти образование и подешевле, за $10—12 тыс. в год. Столько же придется выложить за студента Канаде.

"Премиальная" Европа, Великобритания, обойдется в 12 тыс. фунтов стерлингов в год, на проживание студенту необходимо еще порядка 900 фунтов в месяц. Чуть дешевле Голландия и Германия — около 7 тыс. евро в год. Испания, Италия, Франция обойдутся в 10—12 тыс. евро в именитых вузах. Ну и совсем экономвариант — соседняя Польша или Литва, где за "вышку" можно отдать от 800 до 2500 евро в год. Да и пожить студенту здесь дешевле — можно уложиться в 500—700 евро/мес., если не шиковать.

Популярность набирает и обучение на Востоке. Например, в китайских вузах с именем можно получить образование за $8—12 тыс. в год, плюс жилье в месяц — около $500—800. В чуть более закрытой Южной Корее за год обучения придется выложить $6—12 тыс., еще $600—800 в месяц — проживание.

Но в каждом учебном учреждении есть стипендии, которые можно получить при отличной учебе. Это не деньги от государства, а скидка на обучение — которая может составлять и 70—80%. Впрочем, начиная со 2—3-го курса большинство студентов подрабатывают или находят стажировку.

Уехать, чтобы вернуться на родину

Несмотря на то, что многие стремятся получить качественное образование за рубежом, далеко не все желают остаться в стране обучения.

"Я учился в аспирантуре престижного учебного заведения в Южной Корее, и на третий год понял — больше не могу, — рассказывает киевлянин Сергей Савченко. — Жить в общежитии с вьетнамцем (очень неплохой парень, если просто дружить, но для постоянного общения мне совершенно не подходил — слишком отличающаяся от нашей культура), постоянно искать подработки, питаться одним рисом и считать крохи я не смог. Вернулся — и ни разу не пожалел: в Украине я работаю в IT-сфере".

Впрочем, хотят вернуться не только потому, что сложно адаптироваться в чужой среде.

"Я получаю образование по международной экономике в Польше и оставаться в этой стране не намерен, — говорит Иван Дахно. — Я планирую вернуться в Украину и открыть свою компанию, связанную с международной торговлей. Украина — аграрная страна, а у моих родителей есть земельные участки, доставшиеся им по наследству, я знаю основы с/х производства и вижу большие перспективы. В Украине я буду своим, в отличие от любой европейской страны".

Все больше студентов связывают свою жизнь после зарубежного образования с Украиной, а найти работу с иностранным дипломом у нас легко.