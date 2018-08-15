Обрушение моста в Генуе: пострадали два украинца

Сегодня, 15:45

Они находятся в больнице "Сан Мартин"

Фото: AFP
Фото: AFP

Префектура города Генуя информировала Генеральное консульство Украины в Милане, двое украинцев пострадали в результате обрушения моста, и сейчас находятся в больнице "Сан Мартин". Об этом сообщило на своей странице в Facebook украинское консульство в Милане.

"Двое пострадавших граждан Украины находятся в больнице "Сан Мартин", с которой Генеральное консульство поддерживает постоянную связь. В другие больницы "Галлиера" и "Вилла Скасси" пострадавшие украинцы на госпитализацию ни поступали", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что итальянские спасатели продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего моста Моранди в Генуе. Министерство внутренних дел Италии подтвердило новые данные о количестве жертв, которое уже достигло 38. В числе погибших оказались восьмилетний мальчик и два 12 и 13-летних подростка.

По данным местного управления по гражданской обороне, во время обрушения моста на нем и под ним находились порядка 30-35 легковых автомобилей с людьми и три тяжело груженные фуры.

Как сообщалось, в Генуе упала 100-метровая секция моста, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.
Италия, мост, падение, пострадавшие

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