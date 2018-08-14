Обрушение моста в Генуе: появились новые подробности
В момент падения на мосту находились как минимум 20 машин
В итальянской Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания. Сейчас движение по проходившей через него магистрали перекрыто в обоих направлениях.
В результате аварии погибли как минимум 20 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.
В момент обрушения на мосту находились около 20 машин. К настоящему времени из-под завалов извлекли двух выживших. Спасательная операция продолжается.
На фотографиях и видеокадрах с места происшествия видно, что среди бетонных обломков лежат сплющенные автомобили. Обрушение произошло преимущественно над железнодорожными путями, однако обломки зацепили расположенные поблизости жилые дома.
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu— Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 августа 2018 г.
Ранее мы писали что по меньшей мере 20 человек погибли и еще около 30 получили ранения и травмы поздно вечером во вторник, когда грузовик, перевозивший пассажиров, упал с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.
Также в России смыло мост, носящий неофициальный титул самого опасного в стране. Мост составлял более 500 метров в длину и соединял через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда.