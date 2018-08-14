Обрушение моста в Генуе: появились новые подробности

В момент падения на мосту находились как минимум 20 машин

В итальянской Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания. Сейчас движение по проходившей через него магистрали перекрыто в обоих направлениях.

В результате аварии погибли как минимум 20 человек. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

В момент обрушения на мосту находились около 20 машин. К настоящему времени из-под завалов извлекли двух выживших. Спасательная операция продолжается.

На фотографиях и видеокадрах с места происшествия видно, что среди бетонных обломков лежат сплющенные автомобили. Обрушение произошло преимущественно над железнодорожными путями, однако обломки зацепили расположенные поблизости жилые дома.

Ранее мы писали что по меньшей мере 20 человек погибли и еще около 30 получили ранения и травмы поздно вечером во вторник, когда грузовик, перевозивший пассажиров, упал с моста в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш.

Также в России смыло мост, носящий неофициальный титул самого опасного в стране. Мост составлял более 500 метров в длину и соединял через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда.