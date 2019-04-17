Обрушение собора Парижской Богоматери удалось предотвратить в последний момент

До катастрофы в соборе оставались считанные минуты

Собор Парижской Богоматери после пожара. Фото: AFP

Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставались считанные минуты, заявил во вторник госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез.

"Здание было спасено, когда оставалось не более 15-30 минут", – сказал он журналистам в Париже.

Ранее сообщалось, что сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут. Решающую роль сыграли пожарные, начавшие тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама. Зашедшие в собор пожарные серьезно рисковали жизнью.

Напомним, что пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля. В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Как мы уже писали, на данный момент возгорание практически побороли - спасатели "добивают" мелкие очаги огня, которые остались внутри здания. Хотя с улицы уже дыма не видно, пожарные продолжают работать внутри - следят за остаточными очагами и охлаждают горячие конструкции, чтобы пожар не возобновился.

Ночное ЧП в Нотр-Даме является одной из топ-тем дня. С остальными главными темами вы можете ознакомиться с видеосюжете:

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