Обувь для собак и ночевки в супермаркете: как Европа борется с аномальной жарой

Швейцарская армия частично перешла на ... ночной режим, в Финляндии владельцы супермаркетов позволили посетителям ночевать на полу, специальное меню в зоопарках и другие методы борьбы с высокой температурой

Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как в Европе борются с аномально высокой температурой.

На родине Санта-Клауса, в Лапландии – новогодний костюм ныне – неактуален. Потому термометры показывают – плюс 32 градуса по Цельсию. И не приходят они ни днем, ни ночью. У этой реки даже в полночь – куча отдыхающих.

А одна сеть супермаркетов – о кондиционерах позаботилась давно. И теперь приглашает усталых финнов отдохнуть на полу – между полок с продуктами. После закрытия и всю ночь.

Страдает от палящего солнца – и Бельгия. В Брюсселе сегодня + 33. Жители и туристы спасаются в фонтанах, на пляжах и даже в музеях!

Наибольшим спросом у уличных продавцов пользуются напитки.

В Швейцарии – за аномальной жары – танковые войска перевели на ночной режим службы. Чтобы тяжелые машины не портили асфальта на дорогах. А всем армейцам рекомендовали выходить на плац утром или вечером.

Удушье беспокоит и жителей Испании. В городе Кордове столбик термометра достиг сорока четырех градусов по Цельсию. Самые популярные испанские аксессуары этого лета – веера и зонтики.

Впрочем, самое жаркое место в Европе – Португалия. В некоторых районах страны уже плюс сорок шестой это лишь на градус меньше тамошнего национального рекорда.

Такие чрезвычайные условия – заставили европейцев позаботиться и о животных. В зоопарках в меню добавили фруктово-овощное мороженое, которым охотно охлаждаются обезьяны.

А полицейским собакам Австрии и Швейцарии – выдали специальную обувь, чтобы защитить лапы от раскаленного асфальта.