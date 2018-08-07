Обувь для собак и ночевки в супермаркете: как Европа борется с аномальной жарой
Швейцарская армия частично перешла на ... ночной режим, в Финляндии владельцы супермаркетов позволили посетителям ночевать на полу, специальное меню в зоопарках и другие методы борьбы с высокой температурой
Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как в Европе борются с аномально высокой температурой.
На родине Санта-Клауса, в Лапландии – новогодний костюм ныне – неактуален. Потому термометры показывают – плюс 32 градуса по Цельсию. И не приходят они ни днем, ни ночью. У этой реки даже в полночь – куча отдыхающих.
А одна сеть супермаркетов – о кондиционерах позаботилась давно. И теперь приглашает усталых финнов отдохнуть на полу – между полок с продуктами. После закрытия и всю ночь.
Страдает от палящего солнца – и Бельгия. В Брюсселе сегодня + 33. Жители и туристы спасаются в фонтанах, на пляжах и даже в музеях!
Наибольшим спросом у уличных продавцов пользуются напитки.
В Швейцарии – за аномальной жары – танковые войска перевели на ночной режим службы. Чтобы тяжелые машины не портили асфальта на дорогах. А всем армейцам рекомендовали выходить на плац утром или вечером.
Удушье беспокоит и жителей Испании. В городе Кордове столбик термометра достиг сорока четырех градусов по Цельсию. Самые популярные испанские аксессуары этого лета – веера и зонтики.
Впрочем, самое жаркое место в Европе – Португалия. В некоторых районах страны уже плюс сорок шестой это лишь на градус меньше тамошнего национального рекорда.
Такие чрезвычайные условия – заставили европейцев позаботиться и о животных. В зоопарках в меню добавили фруктово-овощное мороженое, которым охотно охлаждаются обезьяны.
А полицейским собакам Австрии и Швейцарии – выдали специальную обувь, чтобы защитить лапы от раскаленного асфальта.