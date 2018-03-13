Обвинения Лондона в адрес Москвы по отравлению Скрипаля: Климкин сделал заявление

Сегодня, 12:18

Отравление экс-сотрудника ГРУ произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России, отметил министр

Павел Климкин. Фото: AFP
Павел Климкин. Фото: AFP

Украина готова помочь Великобритании в расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца – Ред.). Уже сейчас выявлено, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России. Если будет доказано, а я уверен, что это будет доказано, что за этим стоит Россия… Кто вообще занимался химическим терроризмом с применением химического оружия в мире? Сирия, Ирак Саддама Хусейна, Северная Корея… и сейчас Россия. Это и есть компания – Сирия, Ирак, Северная Корея и конечно Россия. Мы солидарны с Великобританией. Если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять", – сказал он.

Павел Климкин сообщил, что намерен позвонить своему британскому коллеге Борису Джонсону чтобы выразить солидарность и предложить помощь Киева.

"То, что происходит, это в принципе для мира абсолютно понятно. Что может делать Россия? Она может только угрожать…Но мир уже Россию не боится", – сказал глава украинской дипломатии.

Ранее правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

В Скотланд-Ярде пришли к выводу, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в полиции не указали, о каком конкретно веществе идет речь.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании приказала министрам подготовить мощный ответ по дипломатическим, экономическим и военным фронтам, чтобы наказать за случай в Солсбери, который министр внутренних дел Амбер Радд назвал "наглым и безрассудным актом".

Руководители разведывательных ведомств получили твердые доказательства того, что отравление было заказано Москвой.

Ссылаясь на свои источники, The Sun утверждает, что Мэй согласилась инициировать ответ в связи с общественным возмущением после применения химического оружия на британской земле.

В частности, санкционное возмездие Британии будет включать:

  • Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также потенциальная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов в Лондоне, а также замораживание активов и запрет на поездки.
  • Заявление о совместном международном осуждении от ближайших союзников Великобритании – президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
  • В более долгосрочной перспективе, – усиление военного развертывания Британии в Восточной Европе с большим количеством самолетов и войск, а также требование к усилению НАТО на саммите альянса в июле.
Россия, Великобритания, отравление, Климкин, Скрипаль
Автор:

Екатерина Тюрина

Источник:

"Сегодня"

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