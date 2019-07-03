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Объявлены четверо претендентов на пост главы Европарламента

3 июля, 04:24

Среди кандидатов двое женщин

Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Фото: REUTERS/Francois Lenoir.

Четыре кандидата из Германии, Испании, Италии и Чехии претендуют на пост председателя Европарламента (ЕП). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы ЕП.

Среди кандидатов двое женщин — немка Ска Келлер от фракции "Зеленые — Европейский свободный альянс" и испанка Сира Рего, которая представляет левую политическую группу "Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера", а также двое мужчин — представитель союза партий социалистической направленности "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" итальянец Давид Сассоли и чех Ян Заградил, который выдвигается от фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

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О кандидатах от других политических объединений в настоящий момент не сообщается.

Как напомнили в пресс службе организации, выборы главы ЕП пройдут в среду путем тайного голосования. Для победы кандидату необходимо будет получить абсолютное большинство. Если ни один не победит в первом туре, они наравне с новыми кандидатами могут быть вновь выдвинуты во втором и третьем турах.

Как сообщалось, лидеры 28 стран - членов Евросоюза – на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. 

Саммит ЕС согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, бельгийца Шарля Мишеля — главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и Кристин Лагард — главы Европейского центробанка.

Также стало известно, что Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Напомним, саммит открылся в воскресенье, 30 июня, и с короткой паузой длился всю ночь на понедельник. Но лидеры не смогли найти компромиссных претендентов и Туск приостановил саммит до вторника.

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Тег выборы, ЕС, Европарламент, голосование, Европейский Совет, саммит ес

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