Очаг пневмонии: в Италии от коронавируса уже умерло тысячу человек

Вирус выявлен уже у более чем 15 тысячи человек

В Италии число людей, скончавшихся в результате пневмонии из-за заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 189 и составило 1 016 человек.

Об этом заявило агентство ANSA со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Вирус был выявлен уже у более чем 15 тысяч человек. Из них сейчас болеют 12,84 тысячи, это на 2,25 тысячи больше, чем днем ранее. Выздоровели 1 258 человек, 213 из которых поправились за последние сутки.

Реклама

Также сейчас Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия, введен общенациональный карантин.

Ранее стране объявили о закрытии всех магазинов, кроме продовольственных, и аптек.

Также сообщалось, что в Бердянск зашло судно из Италии. Первыми на борт поднялись специалисты санитарно-карантинного отдела, которые проверяют физическое состояние членов экипажа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама