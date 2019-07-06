Очередная акция протеста "желтых жилетов" прошла в спокойной обстановке

МВД не обнародовало данные о количестве участников протеста ни в Париже, ни по стране в целом

Фото: Getty Images

Сторонники "желтых жилетов" в 34-й раз вышли на улицы французских городов в эту субботу, чтобы озвучить требования о повышении покупательской способности населения, а также политические лозунги. В Париже проходило сразу несколько акций протеста, нигде не было зафиксировано столкновений со стражами порядка.

Согласно кадрам прямых трансляций в соцсетях, колонна манифестантов шла по заранее оговоренному с властями маршруту. Помимо уже традиционных требований о снижении налогов и отставке руководства страны из толпы звучали призывы освободить всех участников движения, которые находятся под стражей, а также лозунги против проводимой в стране реформы образования.

Колонну манифестантов сопровождали отряды полицейского спецназа и жандармерии, в адрес которых периодически были слышны неодобрительные выкрики. Во время марша правоохранители пару раз применили слезоточивый газ, однако до серьезных стычек дело не дошло. Конечной точкой маршрута колонны стала площадь Каталонии на юге французской столицы.

В эту субботу МВД не обнародовало данные о количестве участников протеста ни в Париже, ни по стране в целом. Коллектив Le Nombre Jaune ("Желтое число"), традиционно ведущий собственный подсчет от лица манифестантов, на сей раз также не стал давать общую цифру, однако опубликовал интерактивную карту, где местные ячейки движения "желтых жилетов" самостоятельно указывают количество вышедших на улицы в эти выходные. Составить цельную и правдоподобную картину дня при помощи этого инструмента не представляется возможным: данные сильно разнятся с публикациями СМИ, причем не только в большую, но и в меньшую сторону.

Во французской столице "Желтое число" заявило порядка 1 тыс. человек, хотя телеканал Бэ-эф-эм и агентство Франс Пресс говорят лишь о нескольких сотнях. В Лионе, по данным газеты "Прогрэ", собрались около сотни протестующих (отметки на карте говорят о 35 участниках двух акций). Столько же человек вышли на протест и в Бордо, там все прошло в спокойной атмосфере.

В Тулузе, где мэрия по умолчанию запретила любые демонстрации на центральной площади Капитоль, полиции пришлось насильно выпроваживать "желтых жилетов" с улиц в центре. На подступах к площади стражи порядка даже применили слезоточивый газ. Как уточняет агентство Франс Пресс, в эту субботу сторонникам движения удалось собрать около 400 человек.

В прошлую субботу число участников 33-й акции протеста "желтых жилетов" достигло лишь 5,8 тыс. по всей Франции. Это самый низкий показатель за всю историю манифестаций движения. По данным МВД Франции, демонстрация в Париже тогда собрала 1,3 тыс. человек.

Напомним, что в последние недели протеста на улицы во Франции выходят все меньше и меньше протестующих.

Мы также писали о первомайских демонстрациях в Париже, которые закончились травмированием 38 человек и сотнями задержанных.

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