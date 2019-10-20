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Очередная отсрочка Brexit: премьер Ирландии озвучил условие

20 октября, 01:30

Туск должен будет проконсультироваться с главами государств и правительств всех 27 членов ЕС

/ Фото: Getty Images

Глава правительства Ирландии Лео Варадкар, комментируя требование британской Палаты общин к главе правительства о запросе у Брюсселя очередной отсрочки Brexit, заявил, что решение ЕС должно быть принято общим согласием представителей руководства стран союза.

"Если такое произойдет (если Лондон запросит очередную отсрочку), председатель Европейского совета Дональд Туск должен будет проконсультироваться с главами государств и правительств всех 27 членов ЕС, и (выяснить), предоставим ли мы ее. Продление может быть предоставлено, только если согласятся все", – написал в субботу в Твиттере Варадкар.

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Как сообщалось, парламент Великобритании собрался в субботу, 19 октября, для решения дальнейшей судьбы соглашения о выходе страны из Европейского союза. В ходе обсуждения нового соглашения по Brexit Палата общин приняла поправку, внесенную исключенным из Консервативной партии депутатом Оливером Летвином, предусматривающую новую отсрочку Brexit. Таким образом, было решено, что правительство не может выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок – 31 октября.

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Фото: Getty Images

Между тем после решения парламента Великобритании отложить голосование по соглашению о Brexit в Европейской комиссии призвали британское правительство как можно быстрее проинформировать Брюссель о дальнейших шагах.

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