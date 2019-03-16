Очередной протест "желтых жилетов": полиция провела 20 арестов и использовала брандспойты
У Елисейских полей произошли стычки митингующих и полиции
Во Франции проходит очередная волна протестов "желтых жилетов" – в 18-й раз протестующие собрались в центре столицы страны – Парижа, у Елисейских полей, и снова устроили стычки с полицией.
По данным стражей порядка, на акцию собралось около 800 протестующих, а полицейские уже провели около 20 арестов. Также сообщается, что силовики использовали водяную пушку против демонстрантов.
В то же время сообщается, что акция проходит сразу в нескольких районах города: на Авеню де Ваграм, в восьмом округе города, слышны взрывы, а полицейские пытаются сдержать "желтых жилетов" у Елисейских полей. В свою очередь, демонстранты установили барьеры, чтобы бороться с полицейскими.
По данным МВД Франции, на предыдущей неделе, в 17-й по счету волне общенациональных протестов, принимали участие 28,6 тысяч человек.
А субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице. Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.
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