Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

Очередной протест "желтых жилетов": полиция провела 20 арестов и использовала брандспойты

Сегодня, 13:18

У Елисейских полей произошли стычки митингующих и полиции

Очередной протест "желтых жилетов": полиция провела 20 арестов и использовала брандспойты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cd5/219/5c8cd52193885.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cd5/219/5c8cd52193885.jpg Евросоюз У Елисейских полей произошли стычки митингующих и полиции

Во Франции проходит очередная волна протестов "желтых жилетов" – в 18-й раз протестующие собрались в центре столицы страны – Парижа, у Елисейских полей, и снова устроили стычки с полицией.

По данным стражей порядка, на акцию собралось около 800 протестующих, а полицейские уже провели около 20 арестов. Также сообщается, что силовики использовали водяную пушку против демонстрантов.

В то же время сообщается, что акция проходит сразу в нескольких районах города: на Авеню де Ваграм, в восьмом округе города, слышны взрывы, а полицейские пытаются сдержать "желтых жилетов" у Елисейских полей. В свою очередь, демонстранты установили барьеры, чтобы бороться с полицейскими.

По данным МВД Франции, на предыдущей неделе, в 17-й по счету волне общенациональных протестов, принимали участие 28,6 тысяч человек.

А субботой ране в акции приняли участие 39,3 тыс. человек, из которых 4 тыс. – в столице. Сами "желтые жилеты" опровергают эти данные и утверждают, что полицейские занижают число демонстрантов.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон назвал движение "желтых жилетов" отражением "гигантского коллективного провала", в котором он также поучаствовал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Франция, Париж, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " Очередной протест "желтых жилетов": полиция провела 20 арестов и использовала брандспойты". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции

10 марта, 16:20

Министр внутренних дел республики сравнил произошедшее с акциями насилия против евреев

Во Франции снова бастуют "желтые жилеты": яркие фото и видео из Парижа

2 марта, 14:28

Манифестанты собрались у Триумфальной арки, откуда отправились маршем через богатые кварталы на западе города

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)

Почему растёт курс гривни и стоит ли покупать доллары

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Как змеи живут зимой

В сети сообщили о гибели на Донбассе курсантов из России

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Тимошенко "забыла" Зеленского: назван главный страх Леди Ю
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Названы реальные причины госпитализации Началовой

Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото

Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»