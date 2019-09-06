Один человек погиб в результате аварии судна с украинцами на борту на Эльбе

Экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев

/ Фото: marinetraffic.com

Один человек погиб, двое пострадали в результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна Kelly на Эльбе.

Об этом сообщили в Германской службе расследования аварий на море.

"Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев", — отметил представитель ведомства.

По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, во второй половине дня возник пожар, который в настоящее время потушен. В заявлении службы подчеркивается, что погибший и пострадавшие — члены экипажа.

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Двое членов экипажа получили сильные ожоги и были доставлены на спасательных вертолетах в специальную клинику Гамбурга. Инцидент произошел недалеко от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония).

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Сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.

Расследование инцидента находится в зоне ответственности водной полиции Гамбурга.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне у берегов оккупированного Крыма, в районе Судака затонул прогулочный катер, на борту которого находилось 14 человек – 12 пассажиров и двое членов экипажа.

К слову, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Турции потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились 13 человек, в том числе девять украинцев. Также стало известно, что в результате трагедии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Семь членов экипажа удалось спасти.

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