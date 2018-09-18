Один из пострадавших в ресторане в Солсбери находится в критическом состоянии

Мужчина, госпитализированный в воскресенье из ресторана Prezzo ("Преццо") в британском Солсбери с признаками отравления, находится в критическом состоянии. Об этом сообщил в четверг телеканал "Скай ньюс".

"Насколько нам известно, его состояние критическое, однако в больнице не дают официальных комментариев", - сказал в эфире телеканала находящийся в городе корреспондент "Скай ньюс", по словам которого причины произошедшего пока так и не установлены.

В воскресенье полиция графства Уилтшир сообщила, что два человека, 42-летний мужчина и 30-летняя женщина, почувствовали себя плохо в ресторане, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi ("Зизи"), где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Посетительница заведения Аманда Ньютон рассказала газете "Дейли мейл", что сидела рядом с "двумя русскими", которым стало плохо. Другая посетительница ресторана заявила тому же изданию, что прибывшие на место полицейские называли пострадавших "русскими". При этом в полиции пока не сообщают их гражданство, а также не отвечают на официальные запросы посольства РФ о наличии россиян среди пострадавших.

В качестве меры предосторожности ресторан остается закрыт. Сотрудники полиции продолжают вести работу на месте происшествия, хотя еще накануне заявили о том, что не считают данный инцидент связанным с воздействием нервно-паралитического вещества семейства "Новичок", которым, по версии британской стороны, отравились Скрипали.

"Хотя нам и удалось быстро исключить присутствие "Новичка", продолжают проводиться анализы, чтобы понять, контактировала ли пара с чем-либо, что могло привести к ухудшению их самочувствия, и что именно это могло быть, – говорится в распространенном полицией графства Уилтшир заявлении сержанта Джонатана Дэвис-Бейтмена. – Исключительно важно, чтобы эта работа была проделана тщательно. На данном этапе неясно, было совершено преступление или нет".

Напомним, ранее украинский нардеп Антон Геращенко в комментарии сайту "Сегодня" отмечал, что сейчас Путин будет "отдуваться" за бардак в российских спецслужбах из-за "дела Скрипалей".

Подробнее о действиях и угрозах российских спецслужб за пределами РФ читайте в материале на сайте "Сегодня" "Шпионские игры Путина: опасность от спецопераций ГРУ сохраняется для Украины и мира".