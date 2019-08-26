Один из самых популярных пляжей Барселоны эвакуировали из-за бомбы

Взрывное устройство обнаружено в 25 метрах от берега

Фото: REUTERS/Albert Gea

Возле одного из самых популярных пляжей Барселоны – Сан-Себастиа, обнаружена бомба 80-летней давности.

По словам полиции, они эвакуировали пляж и установили зону безопасности в 250 метров вокруг устройства.

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Отмечается, что специалисты военно-морского флота прибудут в понедельник, чтобы деактивировать устройство, которое возможно лежит на берегу моря с гражданской войны 1936-1939 годов.

Также полиция сообщает, что взрывное устройство расположено на глубине 3 метров и в 25 метрах от берега.

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Ранее в Берлине обезвредили 100-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. В операции были задействованы сотни полицейских и пожарных. Бомбу весом в центнер обнаружили в пятницу на стройплощадке недалеко от торгового центра Alexа.

Напомним, ранее в центре Тернополя нашли бомбу, радиус действия которой достигал 800 метров. Экстренные службы срочно эвакуировали людей. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

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