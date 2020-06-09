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"Один миллион доз": в Польше перехватили больше 3 тонн кокаина

9 июня, 16:22

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Наркотики хранились в бочках с ананасовой мякотью

В Польше, где в прошлом году перехватили контрабанду из почти двух тонн кокаина, установлен новый рекорд наркотрафика.

Об этом, как сообщает RMF24, заявил 9 июня премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"Было обнаружено кокаина общей стоимостью 3 млрд злотых (около 800 млн долларов – ред.), который можно было разделить на 1 млн доз, за каждой из которых стоят людские трагедии", – заявил глава правительства.

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По словам Моравецкого, наркотический груз предназначался не только для поляков, но и также для Германии и скандинавских стран, поэтому перехват является демонстрацией того, как Польша "беспокоится о безопасности не только поляков".

В ходе спецоперации сотрудники Центрального бюро расследований и Пограничного службы узнали, что на одном из складов в Гдыне хранятся 144 металлических 250-килограммовых бочки с замороженной мякотью ананаса.

Товар попал в Европу из Эквадора в конце прошлого года. Сперва бочки привезли в порт немецкого Гамбурга, а оттуда его уже доставили в Польшу.

При помощи рентгеновских снимков и пограничных собак сотрудники спецслужб узнали, что в некоторых бочках присутствуют наркотики. Химическая экспертиза показала содержание более 3,2 тонны вещества с кокаином приблизительной стоимостью в 800 млн долларов.

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По факту случившегося в Поморском воеводстве, где расположена Гдыня, арестовали троих мужчин – их обвиняют в участии в организованной преступной группе.

Напомним, что ранее в Польше задержали украинца, у которого в машине обнаружили более 10 граммов марихуаны, несколько порций кокаина и около дюжины порций ЛСД.

А другому украинцу в Польше грозит до 20 лет тюрьмы - его обвинили в руководстве преступной группой, которая занималась контрабандой наркотиков.

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Польша наркотики контрабанда наркотрафик кокаин

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