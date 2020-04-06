Одинокое Вербное воскресенье в Ватикане и молитвенная авто-площадка в Сеуле: как верующие всего мира переживают карантин

Более 264 тысяч людей в мире выздоровели от коронавируса. Тогда как почти 70 тысяч умерли. Больше всего жертв в Италии – правда там местные медики выражают осторожный оптимизм. Ведь впервые за три недели летальные случаи идут на спад, и не растет количество пациентов в реанимации. Аналогичная тенденция и во второй наиболее пораженной стране мира – Испании. А вот в США, где больных больше всего на планете, президент призывает подготовиться к двум тяжелых неделям. Как мир борется с коронавирусом сегодня?

Католическое вербное воскресенье, Собор святого Петра в Ватикане. Обычно сюда приезжают десятки тысяч человек. Но сейчас здесь пусто. Праздничную мессу Папа Римский Франциск впервые проводит наедине. Рядом с ним только с десяток людей – помощники и немногочисленный хор.

"Трагедия, которую мы переживаем в эти дни заставляет нас серьезно относиться к самому важному, не принимая по пустякам, снова вспомнить, что жизнь чего-то стоит, когда служишь другим, потому что жизнь измеряется любовью", – папа Римский Франциск.

Как помолиться и не заразиться придумал и святой отец Йоахим Гизлер из немецкого города Ахерна. Он призвал паству прислать свои фотографии. Получил полторы сотни снимков, их и "рассадил" в храме.

"В храме редко так много народу. Но тот факт, что столько людей откликнулись, свидетельствует о том, что они хотели бы прийти на службу, потому что для них это важно и им этого не хватает", – рассказал священник Йоахим Гизлер.

Оригиальний и безопасный способ поговорить с Господом придумали и в Южной Корее. Одна из сеульских церквей организовала некую молитвенную авто-площадку. Туда водители могут заскочить послушать пастора, и присоединиться к службе, не выходя из машины.

Опасность больших собраний, в том числе и религиозных, в очередной раз подчеркнул и губернатор Нью-Йорка. На его штат приходится более сорока процентов всех летальных случаев, а их на сегодня в США более 9,5 тысяч.

Эндрю Куомо губернатор штата Нью-Йорк:

"Впереди у нас пасхальная неделя и Пасха, многие обидятся – так было, когда я отменил парад ко Дню Святого Патрика, но нам нельзя устраивать большие собрания. Один-двое больных могут инфицировать других. Знаете, вирус – это враг который не различает религий".

О тяжелых временах и пик эпидемии предупредил американцев и президент Дональд Трамп:

"К сожалению, будет много смертей. Мы отправляем на эту войну тысячи солдат и медиков. Они вступят в бой, к которому никто никого не готовил. Потому что такого еще не видели".

Сейчас в Соединенных штатах 337000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

А тем временем группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний пришли к выводу, что коронавирус на поверхностях оказался более живучим, чем считалось ранее.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама