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Одна из крупнейших авиакомпаний мира отменила рейсы в Китай из-за вируса-убийцы

30 января, 19:44

Air France приостановила все рейсы в и из КНР

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Вслед за "Международными авиалиниями Украины", которые накануне приостановили полеты в Китай, из-за вспышки коронавируса прекратила полеты в КНР и одна из крупнейших европейских авиакомпаний Air France.

Как сообщают французские СМИ, ранее авиаперевозчик сократил количество вылетов из Шанхая и Пекина, а также приостановил полеты в Ухань. Позже руководство Air France приняло решение приостановить вылеты как в, так и из Китая.

Мера предосторожности будет действовать до 9 февраля.

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Стоит отметить, что британская авиакомпания British Airways также приостановила полеты на материковый Китай и обратно из-за распространения коронавируса. Среди других авиакомпаний, которые приняли аналогичное решение: канадская Air Canada, южнокорейские Air Seoul, Asiana Airlines, Jeju Air и Jin Air, крупнейшая частная авиакомпания Индонезии Lion Air, а также Finnair, Air Macau и сингапурская Jetstar Airways.

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Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Напомним, что на данный момент по официальным данным в Китае жертвами смертельного вируса стали не менее 170 человек, а число инфицированных приближается к 8 тысячам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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