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Одна из стран ЕС заподозрила Россию во вмешательстве

15 июля, 16:35

Ирландские спецслужбы занялись фейками России о различиях внутри Ирландии и в отношениях с Британией

Саймон Ковени. Фото: REUTERS/Henry Nicholls
Саймон Ковени. Фото: REUTERS/Henry Nicholls.

В прошлом году Ирландия выслала одного российского дипломата из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, а теперь службы безопасности страны проведут оценку вмешательства РФ во внутренние дела страны на фоне сообщений экспертов о том, Ирландия стала целью российской "фабрики троллей".

Как сообщил ирландский министр иностранных дел Саймон Ковини отметил, что Россия могла распространять фейки с целью спекуляции на различиях как внутри Ирландии, так и в отношениях Дублина и Лондона.

"Новость касается возможных доказательств дезинформационной кампании, частично направленной на обострение разногласий в Северной Ирландии, и эти релевантные вопросы будут оценивать соответствующие службы безопасности", – цитирует главу МИД издание The Irish Times.

В прошлом месяце неправительственная американская организация DFRLab, которая является членом "Атлантического совета", установила, что Ирландия оказалась в числе стран, ставших объектами по распространению фейковых новостей при помощи фейковых аккаунтов на десятках онлайн-платформ.

Ковени также призвал онлайн платформы контролировать распространение дезинформации.

Посольство РФ в Дублине уже назвало данную информацию "полностью фейковой".

Напомним, ранее в этом году американские журналисты обнаружили скоординированные дезинформационные атаки в отношении кандидатов в президенты от Демократической партии США.

При этом российский президент Владимир Путин все подобные обвинения опровергает, а в этом году даже цинично заявил на фоне агрессии против Украины о приверженности миру в Европе.

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Тег Россия, Ирландия, фабрика троллей, фейки, вмешательство России

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