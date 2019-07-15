Одна из стран ЕС заподозрила Россию во вмешательстве
Ирландские спецслужбы занялись фейками России о различиях внутри Ирландии и в отношениях с Британией
В прошлом году Ирландия выслала одного российского дипломата из-за отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, а теперь службы безопасности страны проведут оценку вмешательства РФ во внутренние дела страны на фоне сообщений экспертов о том, Ирландия стала целью российской "фабрики троллей".
Как сообщил ирландский министр иностранных дел Саймон Ковини отметил, что Россия могла распространять фейки с целью спекуляции на различиях как внутри Ирландии, так и в отношениях Дублина и Лондона.
"Новость касается возможных доказательств дезинформационной кампании, частично направленной на обострение разногласий в Северной Ирландии, и эти релевантные вопросы будут оценивать соответствующие службы безопасности", – цитирует главу МИД издание The Irish Times.
В прошлом месяце неправительственная американская организация DFRLab, которая является членом "Атлантического совета", установила, что Ирландия оказалась в числе стран, ставших объектами по распространению фейковых новостей при помощи фейковых аккаунтов на десятках онлайн-платформ.
Ковени также призвал онлайн платформы контролировать распространение дезинформации.
Посольство РФ в Дублине уже назвало данную информацию "полностью фейковой".
Напомним, ранее в этом году американские журналисты обнаружили скоординированные дезинформационные атаки в отношении кандидатов в президенты от Демократической партии США.
При этом российский президент Владимир Путин все подобные обвинения опровергает, а в этом году даже цинично заявил на фоне агрессии против Украины о приверженности миру в Европе.
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