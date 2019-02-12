Офицер Генштаба армии Эстонии 10 лет шпионил для России

38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке документы военного характера под грифом "секретно"

Денис Метсавас. Фото: скриншот.

Офицер Генштаба армии Эстонии 10 лет шпионил для России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2bc/75a/5c62bc75a3d06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2bc/75a/5c62bc75a3d06.jpg 2019-02-12T14:31:00+02:00 Евросоюз 38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке документы военного характера под грифом "секретно"

В Эстонии приговорили к тюремному сроку бывшего офицера Генерального штаба Вооруженных сил республики и его отца, признав его виновным в государственной измене.

Как постановил Харьюский уездный суд 11 февраля, 38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке секретные документы военного характера, за что он был приговорен к лишению свободы на 15,5 лет.

Судья также приговорил к 6 годам тюрьмы и 65-летнего отца шпиона Петра Волина.

Кроме того, им придется заплатить 1350 и 2532 евро в качестве процессуальных расходов.

Решение суда должно вступить в силу через 15 дней.

Как сообщила адвокат Метсаваса, он не планирует обжаловать приговор.

В Департаменте оборонной полиции Эстонии сообщили, что сотрудничество между РФ и Метсавасом длилось около десяти лет, за которые ему заплатили чуть менее 20 тыс. евро. Его отец выступал в качестве курьера, доставляя секретные данные в Россию.

Какая именно информация была передана, в эстонских спецслужбах не уточнили. Но известно, что до своего ареста прошлой осенью военный работал в генштабе, а до этого занимался развитием артиллерии.

Напомним, прошлой осенью в Австрии задержали полковника Вооруженных сил, который с 90-ых годов работал на российскую разведку.

Мы также писали, что в шпионаже на Россию заподозрили одного из сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом.

Кроме того, сообщалось о задержании в Литве бывшего дипломата литовской СССР, гражданина РФ Валерия Иванова, которого также подозревают в шпионаже.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Офицер Генштаба армии Эстонии 10 лет шпионил для России". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: DELFI.EE Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.