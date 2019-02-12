Офицер Генштаба армии Эстонии 10 лет шпионил для России
38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке документы военного характера под грифом "секретно"
В Эстонии приговорили к тюремному сроку бывшего офицера Генерального штаба Вооруженных сил республики и его отца, признав его виновным в государственной измене.
Как постановил Харьюский уездный суд 11 февраля, 38-летний экс-майор Денис Метсавас передавал российской разведке секретные документы военного характера, за что он был приговорен к лишению свободы на 15,5 лет.
Судья также приговорил к 6 годам тюрьмы и 65-летнего отца шпиона Петра Волина.
Кроме того, им придется заплатить 1350 и 2532 евро в качестве процессуальных расходов.
Решение суда должно вступить в силу через 15 дней.
Как сообщила адвокат Метсаваса, он не планирует обжаловать приговор.
В Департаменте оборонной полиции Эстонии сообщили, что сотрудничество между РФ и Метсавасом длилось около десяти лет, за которые ему заплатили чуть менее 20 тыс. евро. Его отец выступал в качестве курьера, доставляя секретные данные в Россию.
Какая именно информация была передана, в эстонских спецслужбах не уточнили. Но известно, что до своего ареста прошлой осенью военный работал в генштабе, а до этого занимался развитием артиллерии.
Напомним, прошлой осенью в Австрии задержали полковника Вооруженных сил, который с 90-ых годов работал на российскую разведку.
Мы также писали, что в шпионаже на Россию заподозрили одного из сотрудников Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом.
Кроме того, сообщалось о задержании в Литве бывшего дипломата литовской СССР, гражданина РФ Валерия Иванова, которого также подозревают в шпионаже.
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