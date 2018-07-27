Огненный апокалипсис в Германии: огонь идет на Берлин

Сегодня, 13:19

На автобанах образовались многокилометровые пробки, трассы частично перекрыты


В Европе продолжает свирепствовать огонь – лесные пожары подбираются к столице Германии Берлину.

Огонь на 90 гектарах свирепствует в федеральной земле Бранденбург – в 60 километрах от Берлина. Там объявили высший уровень опасности. К эвакуации готовят жителей города Фихтенвальде. Потушить пламя пытаются 200 спасателей.

Из-за пожара на автобанах у Потсдама образовались многокилометровые пробки. Трассы частично перекрыты для свободного проезда спасателей.

Напомним, недавно в Греции вспыхнул огромный лесной пожар. Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Огонь в прибрежном регионе к западу от Афин заставил людей покинуть свои дома, много человек погибли или пострадали. В итоге количество погибших возросло до 79 человек.

В течение последних недель шведские пожарные борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране. Огонь пылал в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции. В четверг и пятницу там эвакуировали несколько деревень. Восемь стран ЕС помогают Швеции справиться с лесными пожарами.

Проблемы из-за лесных пожаров начались и в США. В Калифорнии десять тысяч человек эвакуировали. Большинство лесных возгораний в данный момент разгораются на западе страны и в штате Аляска.
Германия, пожар, берлин, огонь, лесные пожары
Источник:

"Сегодня"

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