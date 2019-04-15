Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери

Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает

Фото: AFP

Реликвии Собора Парижской Богоматери, где в понедельник вечером начался сильный пожар, находятся в безопасности. Об этом журналистам сообщил представитель собора Андре Фино.

По его словам, "все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает".

В 1239 году в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились.

Возникновение огня связывают с проводимыми реставрационными работами. На верхнем ярусе здания с внешней стороны установлены леса.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщил сайт газеты "Фигаро". Прокуратура должна установить точные причины возгорания, возникшего в верхних уровнях здания собора примерно в 18:50. Спасательные службы предполагают, что причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше здания.

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

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