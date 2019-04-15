Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери
Речь идет о башне, расположенной с левой стороны
Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара указал, что мощность пожара "поразительно сильная", сообщает газета Le Monde.
Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание – "сложное".
Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.
Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.
Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери
За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.
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