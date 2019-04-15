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Огонь перекинулся на одну из башен Собора Парижской Богоматери

Сегодня, 23:42

Речь идет о башне, расположенной с левой стороны

Фото: AFP

Пожар по-прежнему бушует в Соборе Парижской Богоматери, загорелась одна из его башен, сообщает французское радио. Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуара указал, что мощность пожара "поразительно сильная", сообщает газета Le Monde.

Отмечается, что речь идет о башне, расположенной с левой стороны. Всего у Собора две башни. На помощь столичным пожарным направляются спасатели из департамента Ивлин, расположенного к западу от Парижа. Работающие на месте пожарные указывают, что возгорание – "сложное".

Ранее парижская прокуратура начала расследование в связи с пожаром.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает. Тем временем, в Париже эвакуируют остров, на котором расположен Нотр-Дам де Пари.  

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

За всеми подробностями происшествия следите в материале сайта "Сегодня": Огонь уничтожает Собор Парижской Богоматери: все подробности.

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Тег Франция, пожар, нотр-дам де пари, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

Интерфакс-Украина

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