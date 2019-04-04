Ограбление как в кино: в Париже "по-голливудски" обчистили элитный отель
Трио преступников слаженно похитили в ювелирном магазине в Peninsula украшений на 350 тыс. евро
Парижские правоохранительные органы расследуют ограбление одного из самых дорогих отелей французской столицы – пятизведочного Peninsula в элитном шестнадцатом округе.
Инцидент произошел за полночь в четверг, когда двое неизвестных мужчин в капюшонах ворвались в холл гостиницы: один из них принялся громить топором витрины с драгоценностями ювелирных домов, а его вооруженный пистолетом напарник держал на мушке сотрудников отеля.
Третий сообщник преступления поджидал своих подельников в припаркованной у отеля машине, на которой они впоследствии скрылись в неизвестном направлении. Позже сгоревшее авто обнаружили на западной окраине Парижа.
Прокуратура Парижа уже открыла расследование по факту ограбления. Сумма похищенных драгоценностей оценивается в 350 тыс. евро.
Напомним, ранее мы писали о другом эпичном преступлении – попытке ограбления двух банковских отделений в Бразилии, которая закончилась гибелью более десяти человек.
Также сообщалось о другой "киношной" краже в Третьяковской галерее, где в январе этого года на глазах посетителей мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов. Все до последнего момента думали, что полотно забрал работник музея.
Мы писали о дерзком ограблении в Париже, где недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек.
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