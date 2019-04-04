Ограбление как в кино: в Париже "по-голливудски" обчистили элитный отель

Трио преступников слаженно похитили в ювелирном магазине в Peninsula украшений на 350 тыс. евро

Фото: AFP

Ограбление как в кино: в Париже "по-голливудски" обчистили элитный отель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e0/5d8/5ca5e05d8ad3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e0/5d8/5ca5e05d8ad3b.jpg 2019-04-04T13:46:04+03:00 Евросоюз Трио преступников слаженно похитили в ювелирном магазине в Peninsula украшений на 350 тыс. евро

Парижские правоохранительные органы расследуют ограбление одного из самых дорогих отелей французской столицы – пятизведочного Peninsula в элитном шестнадцатом округе.

Инцидент произошел за полночь в четверг, когда двое неизвестных мужчин в капюшонах ворвались в холл гостиницы: один из них принялся громить топором витрины с драгоценностями ювелирных домов, а его вооруженный пистолетом напарник держал на мушке сотрудников отеля.

Третий сообщник преступления поджидал своих подельников в припаркованной у отеля машине, на которой они впоследствии скрылись в неизвестном направлении. Позже сгоревшее авто обнаружили на западной окраине Парижа.

Прокуратура Парижа уже открыла расследование по факту ограбления. Сумма похищенных драгоценностей оценивается в 350 тыс. евро.

Напомним, ранее мы писали о другом эпичном преступлении – попытке ограбления двух банковских отделений в Бразилии, которая закончилась гибелью более десяти человек.

Также сообщалось о другой "киношной" краже в Третьяковской галерее, где в январе этого года на глазах посетителей мужчина вынес картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из одного из залов. Все до последнего момента думали, что полотно забрал работник музея.

Мы писали о дерзком ограблении в Париже, где недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек.

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