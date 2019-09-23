Оккупация, а не освобождение: Россию уличили во лжи о преступлениях СССР

Эстония напомнила Кремлю о том, чем на самом деле являлось советское "спасение от нацистов"

/ Фото: Flickr

Продолжая распространять информацию о якобы "освобождении" Эстонии Советским Союзом от нацизма во времена Второй мировой войны, Россия сеет историческую несправедливость.

Об этом заявили 23 сентября в Министерстве иностранных дел балтийского государства в ответ на очередную попытку Кремля оправдать подписание пакта о ненападении между СССР и Третьим рейхом.

"Эстонская Республика не принимала участия во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет. Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму преступления советского режима", – гласит коммюнике, опубликованное МИД Эстонии.

Реклама

Эстонские дипломаты также осудили неоднократные попытки МИД РФ оправдать пакт Молотова-Риббентропа.

Так Таллин прокомментировал сообщение, опубликованное в Twitter МИД РФ 22 сентября.

В тренде Зеленский встретится с Трампом: названы темы переговоров

"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", – гласит "твит".

Напомним, "Сегодня" уже сообщали о планах московских властей провести салют 22 сентября – в день 75-летней годовщины начала оккупации Эстонии советскими войсками.

Мы также писали, что в ответ на выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которую организовало в Софии посольство России, Болгария напомнила Кремлю о том, что во время Второй мировой войны Советский Союз оккупировал страну.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама