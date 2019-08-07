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Около 20 тысяч пассажиров пострадали из-за компьютерного сбоя в British Airways

Сегодня, 21:59

BA отменила 117 рейсов за работу в или из Хитроу и 10 рейсов из Гатвика. Еще более 300 рейсов были задержаны

/ Фото: Getty Images

British Airways отменила более 100 рейсов в и из аэропортов Лондона, сотни других были выполнены с задержками из-за ошибки в компьютерной системе регистрации.

Об этом сообщает AP.

В результате отмен и задержек около 20 000 пассажиров оказались в затруднительном положении.

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Авиакомпания заявила в среду, что она решила "временную системную проблему, которая вызвала задержки и отмены для коротких рейсов из аэропортов Хитроу, Гатвик и Лондон-Сити.

BA отменила 117 рейсов за работу в или из Хитроу и 10 рейсов из Гатвика. Еще более 300 рейсов были задержаны. Авиакомпания заявила, что пассажиры, которые должны были лететь в среду, могут перебронировать рейс на другой день.

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В мае 2017 года десятки тысяч пассажиров оказались в затруднительном положении, когда глобальный компьютерный сбой нарушил полеты сотен рейсов British Airways в течение трех дней.

Пассажиры British Airways также столкнулись с серьезными задержками в июле и сентябре 2016 года из-за проблем с системами онлайн-регистрации авиакомпании.

Ранее сообщалось, что .виакомпания British Airways, которая закрыла рейс в Украине, заплатит 183 млн фунтов стерлингов (около 230 млн долларов) за утечку данных клиентов. Такое решение приняло управление по вопросам информации Великобритании (ICO).

Кроме того, хакеры получили доступ к именам, адресам электронной почты, информации о кредитных картах и продавали данные 244 тыс. клиентов British Airways. Стоимость "лотов" варьировалась от 9 до 50 долларов.

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