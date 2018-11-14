Олег Сенцов получил еще одну международную премию

Сегодня, 19:04

Платформа европейской памяти и совести – международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке

Олег Сенцов. Фото: AFP
Олег Сенцов. Фото: AFP

Незаконно осужденный в России украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Об этом в Facebook сообщил посол Украины в Словении Михаил Бродович.

"Сегодня, 14 ноября в парламенте Словении состоялось чрезвычайно приятное и неординарное событие – в рамках международной конференции "Темная сторона Луны", имел честь получить награду Платформы европейской памяти и совести, которой отмечено украинского режиссера и политического заключенного Кремля Олега Сенцова" , - написал Бродович.

По словам дипломата, важно заставить агрессора уважать права и свободы человека.

"Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности… Убежден, что в ближайшее время Олег Сенцов и все остальные люди доброй воли, которые готовы ценой своей  жизни отстаивать независимость и европейское будущее Украины, будут уволены, а российская власть будет привлечена к ответственности за совершенные преступления", - написал посол.

Отметим, Платформа европейской памяти и совести – международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе.

Напомним, Олег Сенцов стал лауреатом престижнейшей правозащитной награды – премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

Кроме того, сообщалось, что  МИД Польши присвоил Сенцову награду Pro Dignitate Humana ("За человеческое достоинство").

Также мы писали, что муниципалитет Парижа проголосовал за присвоение Сенцову статуса почетного гражданина.
Чехия, режиссер, премия, тоталитаризм, Сенцов
Источник:

"Сегодня"

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