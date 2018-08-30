Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске

По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов

Президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске 11 и 12 февраля 2015 года с Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко угрожал украинскому президенту раздавить украинское войско.

Об этом экс-президент Франции Франсуа Олланд написал в своих мемуарах, передает "Тиждень".

"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент было так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это показало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", – цитирует издание мемуары французского президента.

По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов.

"Порошенко неотступно защищал суверенитет своей страны, тогда как Путин добивался автономии для восставших провинций и хотел оттянуть прекращение огня еще на три недели. Он был настолько жестким, что отрицал свою прямую связь с главарями сепаратистов, говорил, что не может за них решать, требовал, чтобы с ними проконсультировались", – пишет Олланд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обнародовано итоговое соглашение по переговорам в Минске: полный текст

По его словам, переговоры продвигались очень медленно с большим количеством возражений. Затем Путин заявил, что ему надо проконсультироваться с главарями сепаратистов.

"Путин выходит позвонить. Через несколько минут он возвращается и сообщает, что сепаратисты – те самые, о которых он говорил утром, мол, их не знает, – согласны", – отметил Олланд.

Кроме того, как отмечает издание, Олланд, не колеблясь, определяет виновных в падении самолета МН-17.

"За несколько месяцев до переговоров, в июле 2014-го, ракета, выпущенная пророссийскими боевиками, нечаянно сбила в районе Донецка самолет Malaysia Airlines, лишив жизни 298 пассажиров, из которых 80 были детьми", – написал экс-глава Франции.

Напомним, ранее следователи по делу MH17 пришли к выводу, что малайзийский Boeing 777 был сбит в небе над Донбассом именно из российского "Бука". Было установлено, что ракета принадлежала российской ракетной бригаде ПВО из Курска.

В свою очередь, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал россиян предоставить Международной следственной группе информацию о том, как был сбит самолет рейса MH17.