Омбудсмен Германии призвала Россию немедленно освободить Сенцова и Кольченко

Сегодня, 00:24

Также в Германии призвали РФ предоставить Сенцову необходимую медицинскую помощь

Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк
Олег Сенцов и Александр Кольченко. Фото: amnesty.org.ua / Антон Наумлюк

Уполномоченный по правам человека в Германии Бербель Кофлер призвала Россию немедленно освободить украинских политзаключенных Кремля Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Также в Германии призвали РФ предоставить Сенцову, который голодает 75-й день, необходимую медицинскую помощь.

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Как известно, в мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо местных проукраинских активистов, среди которых – Александр Кольченко и режиссер Олег Сенцов. Их этапировали в Россию. В декабре 2014 года в Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко якобы являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не изъявили желания сохранить другое гражданство.

В августе 2015 года российский суд признал их виновными в "подготовке терактов" в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. Приговор Сенцова – 20 лет заключения в колонии строгого режима, Кольченко – 10 лет.
Германия, омбудсмен, Сенцов, Олег Сенцов, кольченко
Источник:

"Сегодня"

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