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"Она не просто женщина": президент Эстонии попала в скандал

3 мая, 12:53

Керсти Кальюлайд выразила протест против обвиняемого в насилии министра и во время его присяги вышла из зала

Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins
Керсти Кальюлайд. Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Президента Эстонии Керсти Кальюлайд, которая ранее призвала Россию вернуть Украине оккупированные территории, назвали "женщиной, которая поддается эмоциям", считает недавно назначенный глава МВД страны Март Хельме.

Такое заявление он сделал после того, как во время присяги в парламенте обвиняемого в домашнем насилии министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика Кальюлайд покинула зал пленарных заседаний.

"Это может себе позволить поддавшаяся эмоциям женщина. Но Керсти Кальюлайд не просто женщина, а президент Эстонской Республики. Она читает одну статью и настолько эмоционально раздражается, как женщина, что сразу принимает скоропалительное решение", – отметил Хельме.

Эстонский министр считает, что президент либо не совладала с собой, либо выразила свои политические предпочтения, что не соответствует ее должностным функциям.

Хельме задается вопросом, как такой человек поступит в кризисной ситуации.

Напомним, что ранее в Госдуме РФ призвали генсека ООН исключить Эстонию из организации после того, как президент республики выступила против обучения в эстонских школах на русском языке.

Мы также писали о научном прогрессе в Эстонии, при помощи которого жители страны могут заказывать практически все услуги или обратиться в экстренные службы, не вставая с кровати. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Эстония, президент, скандал, Кальюлайд

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