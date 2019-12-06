Онищенко будет находиться в немецкой тюрьме, ожидая экстрадиции – СМИ

Александр Онищенко / Фото: Facebook

Экс-нардеп Украины Александр Онищенкопока по решению суда будет находиться в немецкой тюрьме, где будет ожидать решения об экстрадиции.

Об этом сообщает DW.

О залоге речь пока не идет.

Онищенка задержали в городе Ахим близ Бремена на севере страны.

Реклама

"На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего украинца Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", – заявили в местной прокуратуре. При этом силовики не уточнили фамилию задержанного.

Правда, источники DW в украинских правоохранительных органах подтвердили, что речь идет именно об Александре Онищенко.

О длительности процедуры экстрадиции пока не известно.

Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама