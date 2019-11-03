Опасная корь: ученые сделали важное открытие

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Вирус кори стирает иммунную память организма и делает его уязвимым к другим болезням. К такому выводу пришли ученые, изучив образцы крови школьников из Нидерландов.

Авторы работы изучили результаты исследований крови детей, родители которых принадлежат к христианской общине и отказываются делать прививки, сообщает Science Immunology.

Среди участников исследования были как здоровые дети, которым не делали прививок, так и те, кто переболел корью во время вспышки 2013 года. У последних образцы крови после заражения брали дважды – через три недели и через семь месяцев после заражения.

Анализ показал, что после заражения корью из организма детей исчезло от 11% до 73% антител к распространенным инфекциям.

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Другое исследование, также проведенное в Нидерландах, показало, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них. Большая часть таких клеток гибнет и заменяется новыми, которые "помнят" только о кори.

Ученые и врачи ранее знали, что, переболев корью у человека увеличивается риск смерти от других инфекций, но теперь стал известен конкретный механизм этого явления.

Как выяснила группа ученых из Амстердамского университета, после кори у детей уменьшалось количество так называемых В-лимфоцитов, которые отвечают за выработку антител и помнят прежние атаки разных патогенов.

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Специалисты пришли к выводу, что вакцинация против кори важна не только для борьбы с вирусом, но и для поддержки иммунитета и предотвращения иммунной "амнезии".

Стоит добавить, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год корь становится причиной смерти более 100 тысяч человек, большинство из которых – дети в возрасте до пяти лет.

Напомним, в Украине с начала 2019 года корью заболели 54 065 человек, из них 28 626 – дети.

Ранее сообщалось, что Украина стала лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими показателями заболеваемости корью. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, в 2018 году от осложнений кори в Украине умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом в течени года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

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