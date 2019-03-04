Опасная планета: мир охватили наводнения, пожары и торнадо

В Австралии пылают леса, в Чехии столкнулись два поезда, в Иране и Кении разбились вертолеты

В американском каньоне Тен Майл лавина сошла на оживленную трассу. Фото: twitter.com/Matt_Kroschel..

Опасная планета: мир охватили наводнения, пожары и торнадо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d53/4b7/5c7d534b75b47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d53/4b7/5c7d534b75b47.jpg 2019-03-04T19:12:00+02:00 Евросоюз В Австралии пылают леса, в Чехии столкнулись два поезда, в Иране и Кении разбились вертолеты

Никто не будет удивлен, если астрологи весь день в задумчивости рассматривали конфигурации на звездном небе, пытаясь найти объяснение зловещим совпадениям – давно не наблюдалось такого обилия катастроф и стихийных бедствий, которые свалились на человечество сегодня, 4 марта. Читайте хронику экстремальных происшествий дня в специальном материале сайте "Сегодня".

Техногенные катастрофы

День начался с плохих новостей: в Кении потерпел крушение вертолет, в результате чего погибли пять человек. Инцидент произошел в районе озера Туркана на севере страны. На момент крушения в вертолете находились четверо американцев и кениец, они погибли. Обломки вертолета и тела погибших нашли утром 4 марта.

По странному стечению обстоятельств, пять жизней забрала также и авария вертолета в Иране, которая также произошла этим утром. Как сообщило агентство Тасним, инцидент произошел в провинции Чахармахал и Бахтияри в центральной части страны. К месту происшествия направлены спасатели, начато расследование инцидента. Принадлежность вертолета не уточняется.

В то же время в Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда: пострадали шесть человек. Как сообщили в "Чешских железных дорогах", ЧП произошло на западе страны, где случилось лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов.

Фото: twitter.com/HZS_Pardubice

"У города Ронов-над-Доубравоу произошло лобовое столкновение двух поездов, в одном из которых находились пассажиры. Травмы получили шесть человек, один из которых в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – заявил пресс-секретарь госкомпании Петер Штяглавский, назвав счастливой случайностью то, что обошлось без жертв.

На данный момент в месте инцидента прервано движение поездов, а пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

"Рассматриваются несколько версий произошедшего. По одной из них, столкновение поездов произошло из-за ошибки, допущенной кем-то из железнодорожных служащих", — уточнил Штяглавский.

Разбушевалась стихия

В американском штате Алабама продолжает бушевать торнадо – число жертв достигло 23. По данным полиции, среди погибших есть дети. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку спасатели начали разбирать обломки разрушенных домов. Больше всего из-за стихии пострадал город Оберн. Кроме того, без электричества в штате остались десятки тысяч потребителей.

К счастью, лавина, которая сошла на оживленную трассу (яркое зрелище сняли на видео), не принесла человеческих жертв. Инцидент произошел 3 марта в каньоне Тен Майл (США), расположенном между населенными пунктами Фриско и Коппер-Маунтин. Снежная лавина прямо на глазах у сотен водителей, которые ехали по одной из трасс.

А на другой стороне мира разбушевалась огненная стихия: "стена огня" выжгла 10 тыс. гектаров леса в Австралии. Более двух тысяч пожарных пытались этим утром обуздать масштабные пожары в австралийском штате Виктория, где зафиксировали абсолютный температурный рекорд – плюс 40 градусов. Из-за шквального ветра потушить пламя не удается третий день подряд. Местные жители описывают происходящее как "огромную огненную стену".

Лесные пожары бушуют в Западной и Южной Австралии. На пути огня лежат 25 городов. Самый крупный очаг находится в 65 километрах от столицы штата Виктория – города Мельбурн. Огнем охвачены более 10,5 тыс. гектаров леса в национальном парке Бунип – там дотла выгорели несколько домов и десятки других зданий.

Аномальная жара привела уже к трем десяткам лесных пожаров, которые тушат 2000 пожарных, также задействована авиация. Жителям городов, к которых пламя приблизилось вплотную, рекомендуют найти укрытие и не пытаться спасаться самостоятельно.

"Было сложно решиться покинуть дом. Ведь мы не знаем, будет ли нам куда вернуться. Вдруг все выгорит. Даже не представляем. Люди взяли животных, мы взяли самое необходимое. В такие моменты не знаешь, что стоит брать, а что нет", – признается шокированная жительница города Лонгварри Кьер-Энн Клиссолд.

Стоит отметить, что в Австралии сейчас начало осени, но синоптики предостерегают, что завтра в регионе возможна гроза, а, следовательно, новые возгорания от молний.

В тоже время наводнение обрушилось на Пакистан – ливневыми водами были повреждены сотни домов, мосты и дороги, а десятки коз и овец были смыты. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти, жертвами наводнения стали более десяти человек и еще десятки пострадали. Стихию спровоцировали проливные дожди и таяние снега.

Фото: AFP

В районы, пострадавшие от стихийного бедствия уже направили спасателей – они оказывают местным жителям помощь с расселением, едой и другими потребностями, а также спасают пакистанцев, которые оказались в ловушке из-за наводнения.

Напомним, что за последнее время природа уже не впервые испытывает пакистанцев на прочность – в феврале сильные ливни вызвали на востоке и северо-востоке страны наводнения и оползни, которые унесли жизни почти трех десятков человек.

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