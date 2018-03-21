Опасно для жизни: популярное лекарство вызывает расстройства мозга
Представители европейских органов здравоохранения призывают снять с продажи все партии данного препарата
Европейское агентство по лекарственным средствам настаивает на немедленном отзыве с рынка препарата Zinbryta (Даклизумаб).
Причина тому – доказательства развития серьезных расстройств мозга воспалительного характера у пациентов после применения данного медикамента, сказано на сайте Государственного экспертного центра. В частности, речь идет, в частности, об энцефалите и менингоэнцефалите.
Кроме того, в результате изучения влияния этого препарата было установлено, что он провоцирует серьезные иммунные реакция, влияющие на работу других органов.
В связи с этим представители европейских органов здравоохранения призывают снять с продажи все партии данного препарата.
Ранее государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница" (вещество с местными обезболивающим действием. – Ред. "Сегодня") производства "Фармацевтическая фирма "Дарница". акое решение принято из-за информации о летальном исходе, связанном с применением Новокаина
Кроме того, в Украине запретили один из сиропов от кашля.