Опасно для жизни: популярное лекарство вызывает расстройства мозга

Сегодня, 22:59

Представители европейских органов здравоохранения призывают снять с продажи все партии данного препарата

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Европейское агентство по лекарственным средствам настаивает на немедленном отзыве с рынка препарата Zinbryta (Даклизумаб).

Причина тому – доказательства развития серьезных расстройств мозга воспалительного характера у пациентов после применения данного медикамента, сказано на сайте Государственного экспертного центра. В частности, речь идет, в частности, об энцефалите и менингоэнцефалите.

Кроме того, в результате изучения влияния этого препарата было установлено, что он провоцирует серьезные иммунные реакция, влияющие на работу других органов.

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В связи с этим представители европейских органов здравоохранения призывают снять с продажи все партии данного препарата.

Ранее государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение серии препарата "Новокаин-Дарница" (вещество с местными обезболивающим действием. – Ред. "Сегодня") производства "Фармацевтическая фирма "Дарница". акое решение принято из-за информации о летальном исходе, связанном с применением Новокаина

Кроме того,  в Украине запретили один из сиропов от кашля.
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Источник:

"Сегодня"

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