Опасное море: в Польше закрыли полсотни пляжей

Полсотни пляжей на берегу Балтийского моря в Польше закрыли, ибо в воде недавно обнаружили токсичные бактерии. На данный момент тут категорически запрещено купаться.

Речь идет о так называемой чуме цианобактерий. По словам экологов, эти бактерии сами по себе опасны, а в таком количестве, какое обнаружили на польских пляжах, могут серьезно навредить здоровью. Они вызывают аллергию, сильную сыпь и даже ожоги. А если купальщик случайно глотнет зараженную воду – микроорганизмы могут спровоцировать серьезные проблемы с пищеварением.

По словам ученых, бурное распространение этих микроорганизмов в балтийских водах – редкое явление, а нынешний случай является первым за 12 лет. Когда прекратится цветение, экологи не знают и надеются на сильный шторм, который может разогнать токсичные бактерии.

Напомним, ранее спасатели рассказали, почему посетителям пляжей стоит воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней.

Ранее пляж в Николаеве закрыли из-за фекалий. Специалисты отмечают, что ливневая вода в этом месте отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега. Из-за воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий неподалеку от берега. Именно через них в воду возле зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества.