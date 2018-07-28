Опасное море: в Польше закрыли полсотни пляжей

Сегодня, 22:23

В морской воде обнаружили токсичные бактерии


Полсотни пляжей на берегу Балтийского моря в Польше закрыли, ибо в воде недавно обнаружили токсичные бактерии. На данный момент тут категорически запрещено купаться.

Речь идет о так называемой чуме цианобактерий. По словам экологов, эти бактерии сами по себе опасны, а в таком количестве, какое обнаружили на польских пляжах, могут серьезно навредить здоровью. Они вызывают аллергию, сильную сыпь и даже ожоги. А если купальщик случайно глотнет зараженную воду – микроорганизмы могут спровоцировать серьезные проблемы с пищеварением.

По словам ученых, бурное распространение этих микроорганизмов в балтийских водах – редкое явление, а нынешний случай является первым за 12 лет. Когда прекратится цветение, экологи не знают и надеются на сильный шторм, который может разогнать токсичные бактерии.

Напомним, ранее спасатели рассказали, почему посетителям пляжей стоит воздержаться от купания и развлечений на воде во время грозовых ливней.

Ранее пляж в Николаеве закрыли из-за фекалий. Специалисты отмечают, что ливневая вода в этом месте отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега. Из-за воздействия коррозии в трубе возникло несколько отверстий неподалеку от берега. Именно через них в воду возле зоны отдыха и попадали загрязняющие вещества.

 

 
пляжи

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

pixabay.com

Минздрав назвал пляжи Украины, где опасно купаться

11 Июля, 01:24

Причина - обнаруженная в воде кишечная палочка

Украина

Люди гибнут чаще всего на необорудованных пляжах

Черный список пляжей Украины: в топе Киев и Винница

9 Июля, 07:00

Эксперты Минздрава проверили 609 речных и 176 морских пляжей
Загрузка...

Одесса

Фото: pixabay.com

Проверки на пляжах Одессы: медики озвучили результаты

22 Июня, 14:31

Морская вода на всех пляжах города соответствует нормам

Харьков

На Журавлевке. За условия харьковчанам придется доплатить. Фото: mediaport.ua

Пляжный Харьков: заразная вода, песок со шприцами и платные зоны

22 Июня, 06:13

Медики обнаружили в воде ротавирус, а люди игнорируют запрет
Загрузка...