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Опасный инцидент с истребителем РФ: Швеция вызвала "на ковер" посла России

Сегодня, 18:36

Шведы потребуют объяснений от россиян за инцидент с истребителем

Фото: Wikipedia
Опасный инцидент с истребителем РФ: Швеция вызвала "на ковер" посла России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/066/c35/5c7066c357de8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/066/c35/5c7066c357de8.jpg Евросоюз Шведы потребуют объяснений от россиян за инцидент с истребителем

Кремлевского посла в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел из-за опасного сближения российского истребителя со шведским самолетом.

Как заявила представитель шведского МИДа Диана Кудхайб, с посланником РФ встретится глава департамента европейской политики безопасности, сообщает The Local.

"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал неправильно и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", – сказала она.

Напомним, что инцидент произошел, когда шведский самолет наблюдения находился с обычной миссией над Балтийским морем.

Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве, между островом Готланд и Балтиуй, когда российский истребитель Су-27 вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.

Ранее мы писали, что Россия испугалась шведского самолета-разведчика и отправила на перехват истребитель. После того как самолет-разведчик Швеции удалился от госграницы РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Напомним, в Японии потерпел крушение боевой самолет. Спасатели обнаружили двух пилотов самолета живыми.

Также сообщалось, что на авиашоу произошло крушение самолетов ВВС Индии. Пилот самолета Hawk Mk.132 Сахил Ганди катапультировался, но впоследствии скончался из-за полученных травм.

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Тег Швеция, истребитель, сближение, су-27

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