Опасный инцидент с самолетом на учениях в Испании: пострадали военные

При посадки на военном аэродроме воздушное судно несколько раз занесло, после чего оно выехало за пределы посадочной полосы

Фото: Flickr

Опасный инцидент с самолетом на учениях в Испании: пострадали военные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4ba/823/5ca4ba82385ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4ba/823/5ca4ba82385ea.jpg 2019-04-03T16:52:08+03:00 Евросоюз При посадки на военном аэродроме воздушное судно несколько раз занесло, после чего оно выехало за пределы посадочной полосы

В испанской области Арагон на севере страны произошел инцидент с самолетом ВВС, в результате которого пострадали 10 человек.

Как пишет El Mundo, в ходе отработки эвакуации потерпевших в госпиталь на самолете, которая проходила 3 апреля, при посадке на военном аэродроме Санта Силия де Хака воздушное судно несколько раз занесло, после чего оно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы.

В этот момент на борту находилось 10 человек – четыре члена экипажа и шесть медиков. В результате случившегося они получили травмы, а пилота госпитализировали с тяжелой травмой головы.

Военные уже начали расследование по факту случившегося.

Несмотря на инцидент, было решено продолжить учения с участием 3,5 тыс. человек в Арагоне, которые длятся уже третий день. Их цель – отработать взаимодействие армии и спасателей при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Напомним, ранее в этом году в 100 километрах от Мадрида произошло крушение небольшого пассажирского самолета, в результате чего погибли два человека.

Мы также писали о гибели двух человек в результате падения легкомоторного самолета на здание автозаправочной станции в Испании.

Кроме того, сообщалось о лобовом столкновении поездов в испанской Каталонии, где погибла машинист одного из них, еще десятки человек пострадали.

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