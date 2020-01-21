Опасный коронавирус угрожает Европе: в Брюсселе рассказали о риске эпидемии

Китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии

Вирус распространяется. Фото: REUTERS/AS

Еврокомиссия (ЕК) пристально следит за распространением коронавируса из Китая, на территории Евросоюза случаев этого заболевания пока нет. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

"Еврокомиссия внимательно наблюдает за развитием ситуации. 17 января ЕК провела встречу с представителями государств ЕС, на которой обсуждалась эпидемиологическая ситуация, а также меры для борьбы с распространением заболевания. Следующая такая встреча пройдет 22 января, - сказал он. - Случаи пневмонии этого типа подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и Австралии".

Как сообщила ранее бельгийская газета Le Soir, власти Бельгии опасаются, что китайский коронавирус может попасть в Европу с туристами из Азии, число которых традиционно возрастает в период нового года по лунному календарю, который в этом году придется на 25 января.

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Отметим, на сегодняшний день по официальным данным число погибших от болезни в Китае составило не менее шести человек. Число инфицированных в Китае достигло почти трехсот человек, еще более 900 находятся под медицинским наблюдением.

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Как выяснилось, вирус может передаваться от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения из-за вспышки новой болезни проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации.

Более подробно читайте в материале Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться.

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