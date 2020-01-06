Оппозиционер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

Зоран Миланович. Фото: REUTERS/THO/DEG

В Хорватии, которая с 1 января стала председателем Совета Европы, прошли президентские выборы. Кресло президента страны на предстоящие пять лет займет одержавший победу по итогам двух туров президентских выборов выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) республики, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович.

Действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, которую в ходе выборов поддерживала правящая правоцентристская партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС), уступила оппоненту в обоих турах избирательной гонки. Если в первом круге проигрыш выглядел довольно скромным, то второй этап завершился на отметке в более чем 5 процентных пунктов отставания от Милановича.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, результаты обработки 99,54% бюллетеней свидетельствуют о том, что Зоран Миланович набирает 52,7%, а Грабар-Китарович – 47,3% голосов избирателей.

"Я доволен, победа нелегкая, но чистая, - отметил Миланович по итогам подсчета 99% голосов. - Планирую немного побыть с друзьями и отправиться спать".

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Избранный новым президентом Хорватии Зоран Миланович планирует развивать партнерство со странами Западной Европы и с США.

Зоран Миланович родился 30 октября 1966 года в Загребе (Югославия, в настоящее время – столица Хорватии). В 1990 году окончил Институт права в Загребе, в 1998 году Свободный университет в Брюсселе (Бельгия) по специальности европейское международное право. В начале 1990-х гг. работал в одном из судов Загреба.

В конце 1990-х гг. вступил в ряды Социал-демократической партии. В 2004 году был членом исполнительного совета СДП по вопросам международного сотрудничества. В 2007 был избран председателем СДП, занимал этот пост до 2016 года.

В 1993 году Миланович был сотрудником отдела международного права в МИД Хорватии, в 2003 – помощником министра иностранных дел. В 1994 был наблюдателем по мирному урегулированию проблемы Нагорного Карабаха в Азербайджане при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В 1996–1999 гг. являлся постоянным представителем Хорватии при Европейском союзе, курировал отношения с НАТО. В 2007 году занимал пост председателя Национального комитета по мониторингу переговоров Хорватии и Европейского союза.

В августе 2011 года он основал и возглавил коалицию "Кукурику" (Kukuriku, от названия ресторана, в котором проходили переговоры о ее создании). В 2015 году название было изменено на "Хорватия растет", а в 2016 году – на "Народную коалицию". После победы коалиции на выборах в декабре 2011 года (40% голосов) Миланович занял премьерский пост, на котором проработал до 23 января 2016 года.

Президент Хорватии избирается всеобщим прямым голосованием на 5 лет с правом переизбрания на один срок.

Суд Хорватии поставил точку в многолетней тяжбе, признав бывшего премьер-министра республики Иво Санадера виновным в коррупции и приговорив его к двум с половиной годам тюрьмы.

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