Оппозиция Британии готовит план по недопущению Brexit без сделки: подробности

У британских парламентариев остается не так много времени, чтобы исключить вероятность выхода из ЕС без сделки

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Конкретные планы оппозиции по предотвращению выхода Великобритании из состава ЕС без сделки будут представлены в ближайшие 28 часов. Об этом заявил в понедельник лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин в городе Солфорд на северо-западе Англии.

"Мы объединимся с другими (депутатами), чтобы попытаться воспрепятствовать выходу без сделки, мы сделаем все возможное для этого. Через 28 часов или около того у вас будет более четкое представление, что будет предложено в парламенте", - сказал Корбин, чье выступление показывал телеканал BBC.

Таким образом, Корбин подтвердил, что уже во вторник, в первый день работы парламента после летних каникул, депутаты постараются внести законодательную инициативу, препятствующую выходу страны из состава ЕС без сделки. Времени у них на это будет мало, учитывая, что королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента по запросу премьер-министра Бориса Джонсона. Законодатели прекратят работу 9-12 сентября и возобновят ее лишь 14 октября, когда до крайней даты "развода" с ЕС – 31 октября – останется лишь две с половиной недели.

На этот момент обратил внимание в понедельник экс-министр юстиции Дэвид Гок, заметив, что если на этой неделе парламентариям не удастся принять эффективных мер по недопущению "жесткого" Brexit, то вероятность выхода из ЕС без сделки приблизится к 100%.

"Честно говоря, у правительства нет заслуживающего доверия плана, чтобы выйти из ЕС со сделкой до 31 октября. Я сказал бы, что существует 95% вероятности, что если парламент не примет мер на этой неделе, то 31 октября мы выйдем из ЕС без сделки", - сказал он в интервью BBC.

Выступая в понедельник, Корбин раскритиковал решение Джонсона приостановить работу парламента.

"Это атака на демократию, которой мы будем сопротивляться. У нас есть риск выхода без сделки, который превратит в руины нашу экономику. Джонсон и его правое правительство не задумываются о цене, которую заплатит экономика", – сообщил лидер лейбористов.

Реклама

Корбин вновь высказался за проведение досрочных всеобщих выборов, не исключив вероятности повторного референдума по теме Brexit.

"Мы нуждаемся во всеобщих выборах. Во время этих выборов лейбористы дадут людям возможность вернуть себе контроль и сказать последнее слово в рамках всеобщего волеизъявления", - отметил лидер оппозиционной партии.

Он при этом отверг утверждения бывшего лидера партии и премьер-министра Тони Блэра, заявившего в понедельник, что лейбористы не должны сейчас соглашаться выборы, так как это ловушка со стороны правящих консерваторов. По словам Блэра, слабые рейтинги Корбина приведут к тому, что тори лишь упрочат свою власть.

Согласно опросу общественного мнения, опубликованному газетой "Гардиан" 29 августа, если бы досрочное волеизъявление состоялось сегодня, консерваторы заручились бы поддержкой 34% избирателей, обогнав лейбористов на 12%.

По информации политических обозревателей BBC, газеты "Гардиан" и телеканала "Скай ньюс", есть вероятность того, что Джонсон уже на этой неделе предложит депутатам проголосовать за проведение досрочных выборов. Эта тема должна обсуждаться на заседании правительства, запланированном на вторую половину понедельника.

Тем временем атмосфера в самой Консервативной партии продолжает накаляться из-за намерения Джонсона лишать депутатов-тори права в дальнейшем представлять данную политическую силу в Палате общин и участвовать в следующих парламентских выборах от ее имени, если они поддержат любой законопроект против выхода страны из Евросоюза без соглашения. Об этих планах накануне сообщил телеканал "Скай ньюс".

Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама