Оппозиция в Польше намерена добиться отставки правительства

Вчера, 16:52

Причина такого шага – коррупционный скандал в Комиссии финансового надзора Польши

Сенат Польши. Фото: wikipedia.org
Сенат Польши. Фото: wikipedia.org

Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" просит парламент вынести вотум недоверия правительству страны. Как сообщило в пятницу, 23 ноября, Польское агентство печати, соответствующая заявка о конструктивном вотуме недоверия была подана в канцелярию парламента.

Причина такого шага – коррупционный скандал в Комиссии финансового надзора Польши, который разгорелся после обнародования информации о том, что глава комиссии Марек Хжановский вымогал взятку в размере 40 млн злотых (более 11 млн долларов) у крупного предпринимателя. Из-за этих обвинений Хжановский ушел в отставку. Ведется расследование. Однако глава правительства Матеуш Моравецкий уже назначил нового руководителя.

"Мы со всей очевидностью имеем дело с попыткой замести под ковер аферы ЗиС (правящая в Польше партия "Закон и справедливость"), а во главе этого правительства стоит Матеуш Моравецкий", - заявил журналистам в пятницу депутат "Гражданской платформы" Славомир Ньюманн.

Ранее "Гражданская платформа" уже неоднократно пыталась добиться отставки того или иного министра в правительстве, выступала за отставку премьера, однако все голосования в Сейме (нижней палате парламента) по подобным вопросам они проигрывают. Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского ЗиС располагает в парламенте большинством голосов.

"Эта заявка "Гражданской платформы" не имеет никаких шансов и смысла. Оппозиция лишь пытается деструктурировать ситуацию в парламенте", - оценила на брифинге пресс-секретарь ЗиС Беата Мазурек.

По словам Ньюманна, его партия отдает себе отчет в том, что голосов оппозиции не хватит, чтобы отправить в отставку правительство. Однако он выразил надежду, что дойдет до смещения с должности премьера Моравецкого.

Ранее оппозиция Польши обратилась в прокуратуру по поводу законности голосования за бюджет в Сейме.

Отметим, в Польше идет расследование по делу о финансовой пирамиде Amber Gold. В деле фигурирует президент Европейского совета, экс-премьер-министр Польши Дональд Туск.
Польша, взятка, отставка, правительство, гражданская платформа
Источник:

ТАСС

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