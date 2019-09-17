Опубликованы фото мощного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Италии

Высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия

Сильный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni в Саннадзаро-де-Бургонди (северо-восток Италии), передает агентство АNSА.

Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По данным местной мэрии, никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.

Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя. Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате аварии погибли пять ученых.

В Российском федеральном ядерном центре позже подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял: информация о том, что потерпевшие получили дозу радиации, якобы бездоказательна.

Затем после взрыва в Архангельской области в России произошло новое ЧП. В государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошел взрыв.

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