Орбан ответил, что скажет Трампу о "дружбе" с Путиным

Премьер-министр Венгрии и президент США встретятся в Вашингтоне 13 мая

Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на вопрос о том, как он в Вашингтоне будет объяснять президенту США Дональду Трампу свои тесные отношения с его противниками, в частности с Россией и Китаем. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"Мы можем добавить в список Турцию, поскольку мы удвоили объем нашей торговли с ними. В Европе существует тенденция использовать внешнюю политику как средство экспорта систем ценностей и доказания морального превосходства Запада с точки зрения прав человека, демократии и гуманизма", – говорит Орбан, отмечая, что "не одобряет этот подход".

"Где бы ни старались, экспорт демократии был провалом. У меня есть собственное мнение об их моральном превосходстве, когда они передали нас Сталину, и они не пришли, несмотря на то, что обещали. Мы можем также вспомнить колониальную эпоху. Для меня внешняя является политика инструментом, который может быть использован для повышения интереса других к моей стране, который может прибавить нам друзей и который может сделать важные государства заинтересованными в успехе Венгрии", – добавил он.

Напомним, Орбан и Трамп встретятся в Вашингтоне 13 мая.

Вашингтон ранее неоднократно призывал Венгрию отказаться от участия в энергетических проектах Кремля, прекратить давление на общественные организации и Центрально-Европейский университет, а также не блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Ранее мы писали, что Орбан поздравил Зеленского с победой и сделал заявление о сотрудничестве. Орбан подчеркнул, что венгерское правительство продолжит сотрудничать ради развития украинско-венгерских отношений.

Также сообщалось, что Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли.

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