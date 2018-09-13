Оскорбление британской разведке: у Мэй жестко ответили на интервью Петрова и Баширова

Сегодня, 19:24

Заявления подозреваемых глубоко оскорбительны для пострадавших от этого ужасного нападения и их близких, отметили в Лондоне

Тереза Мэй. Фото: AFP
Тереза Мэй. Фото: AFP

Интервью, которое подозреваемые Лондоном по делу об отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов дали российскому телевидению, нанесло оскорбление британской разведке. Об этом заявил в четверг представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Ложь и грубые фальсификации в этом интервью, которое было дано телеканалу, поддерживаемому российским государством, являются оскорблением государственных разведслужб. Но что еще важнее, они глубоко оскорбительны для пострадавших от этого ужасного нападения и их близких", - сказал сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Ранее в британском МИДе заявили, что интервью подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии является ложью и искажением информации. 

Напомним, ранее в телеэфире Russia Today предполагаемые отравители ответили главному редактору канала Маргарите Симоньян на ряд вопросов

Так, в интервью Петров подтвердил, что британские спецслужбы показывали именно их лица, но при этом он отрицает какие-либо правонарушения.

Мужчины подтверждают также и то, что 2-3 марта были в Солсбери, но, по их словам, они ездили туда как туристы.

При этом Боширов опроверг информацию, согласно которой он и его товарищ посетили Британию в рамках бизнес-поездки.

Петров добавил, что в Солсбери они приехали 3 марта, но их туристические планы нарушила погода.

Боширов отметил, что в Солсбери они провели "максимум час".

Кроме того, о том, что российское правительство обнаружило подозреваемых в отравлении Скрипалей, ранее заявил российский президент Владимир Путин.
Россия, Великобритания, отравление, Мэй, Скрипаль
Источник:

ТАСС

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