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Угрожали убить украинку: полякам-расистам грозит 5 лет тюрьмы

3 марта, 15:16

Станислав Кожемякин

48-летнюю женщину увезли на "скорой" после скандала с украинофобами на юге Польши

В Польше произошел очередной украинофобский инцидент, в результате которого двух молодых людей задержали за расистские оскорбления и прямые угрозы в адрес украинки на юге страны.

Как сообщили в польской полиции, инцидент произошел 1 марта в городе Ченстохов в Силезском воеводстве после того, как 48-летняя украинка, купив билет на поезд из Перемышля в Еленю-Гуру, обнаружила, что ее сидячее место заняла полька.

Она попросила пассажирку освободить свое место, но та отказалась и между женщинами началась ссора. За польку вступились ее 25-летний и 27-летнего соотечественники.

Поляки начали оскорблять украинку из-за ее национальности и угрожали ей смертью. Работники состава, которые стали свидетелями скандала, вызвали полицию.

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Патрульные задержали поляков-украинофобов – теперь им грозит до 5 лет тюрьмы, но на время следствия их освободили под залог.

Фото: полиция Польши

Фото: полиция Польши

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Фото: полиция Польши

Фото: полиция Польши

А вот после пережитого стресса украинке понадобилась медицинская помощь – ее увезли в больницу.

Напомним, в ноябре в Польше произошел похожий инцидент – молодая полька записала видео с оскорблениями в адрес украинки, с которой ехала вместе в поезде. Расистские высказывания послужили поводом для отчисления ее из вуза. Кроме того, это заинтересовало правоохранительные органы.

А этой зимой двум полякам дали по полтора года тюрьмы за то, что они избили украинца в электричке в Гданьске.

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Источник: Сегодня

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