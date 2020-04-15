Ослабление карантина в Европе: Брюссель предупредил об опасности

Нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества. Об этом говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для государств Евросоюза.

"Недостаток координации при отмене (эпидемиологических) ограничений с высокой вероятностью приведет к росту политических разногласий между странами Евросоюза. По меньшей мере страны должны заблаговременно уведомить остальные государства и Еврокомиссию о намерении отменить карантин", – говорится в документе.

В нем Еврокомиссия также признает, что конечное решение об отмене карантинов могут принимать только правительства стран ЕС, поэтому Брюссель не дает никаких прогнозов или рекомендаций о дате начала поэтапной отмены карантинов.

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Некоторые страны ЕС уже начали частично отменять санитарные ограничения. Так, карантинные меры ослабила Италия.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения отмечает замедление роста числа заболеваний COVID-2019 в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. В ВОЗ предупреждают, что пик пандемии COVID-19 еще не пройден.

Согласно последним подсчетам американского института Хопкинса, в Испании подтверждено 174 060 случаев заражения коронавирусом, умерли 18 255 человек, в Италии – 162 488 случаев заражения, 21 067 летальных случаев. Во Франции заразилось 131 362 человек, умерли – 15 729.

Более подробно читайте в материале "Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 15 апреля и все подробности".

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