Ослабление карантина в Европе: Брюссель предупредил об опасности

Нескоординированная отмена карантинных мер различными странами Евросоюза приведет к политическим трениям внутри сообщества. Об этом говорится в проекте рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для государств Евросоюза.
"Недостаток координации при отмене (эпидемиологических) ограничений с высокой вероятностью приведет к росту политических разногласий между странами Евросоюза. По меньшей мере страны должны заблаговременно уведомить остальные государства и Еврокомиссию о намерении отменить карантин", – говорится в документе.
В нем Еврокомиссия также признает, что конечное решение об отмене карантинов могут принимать только правительства стран ЕС, поэтому Брюссель не дает никаких прогнозов или рекомендаций о дате начала поэтапной отмены карантинов.
Некоторые страны ЕС уже начали частично отменять санитарные ограничения. Так, карантинные меры ослабила Италия.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения отмечает замедление роста числа заболеваний COVID-2019 в Италии и Испании, однако в других европейских странах пока фиксируется рост заболеваемости. В ВОЗ предупреждают, что пик пандемии COVID-19 еще не пройден.
Согласно последним подсчетам американского института Хопкинса, в Испании подтверждено 174 060 случаев заражения коронавирусом, умерли 18 255 человек, в Италии – 162 488 случаев заражения, 21 067 летальных случаев. Во Франции заразилось 131 362 человек, умерли – 15 729.
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