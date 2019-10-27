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Осьминог украл у дайвера видеокамеру во Франции: видео

27 октября, 05:11

Поработав моделью, головоногий решил и сам попробовать свои силы как оператор

У берегов Франции осьминог пытался украсть у дайвера камеру для подводной съемки.

Ныряльщик снимал молодого моллюска, когда тот решил попробовать себя в роли оператора и без колебаний отобрал камеру у мужчины.

Головоногий воришка крепко вцепился в добычу и даже пытался сбежать с камерой, но ему это не удалось. В конце концов дайвер все же вырвал аппарат с крепких щупалец.

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К слову, осьминоги обитают во всех тропических и субтропических морях и океанах, в том числе у Тихоокеанского побережья США, у берегов Британской Колумбии, Аляски, России, Японии и Корейского полуострова. Обычно они избегают контактов с людьми.

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Напомним, ранее американским ученым удалось заснять моллюска размером почти 3,7 метра. Кальмара-гиганта зафиксировали в Мексиканском заливе. На кадрах видно, как великан заинтересовался камерой и даже попытался ее схватить.

А еще раньше китайская блогерша хотела снять поедание осьминога на камеру, однако столкнулась с ожесточенным сопротивлением: моллюск прицепился присоскам к ее лицу, вызвав у девушки неподдельный приступ паники.

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Источник: Сегодня

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